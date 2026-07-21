Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế với hàng chục quốc gia?

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp đặt thuế quan mới lên hàng chục quốc gia ngay trong tuần này, tờ Financial Times (FT) đưa tin, khi mức thuế toàn cầu 10% dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 24/7.

64h734kzhvpe7gkllu62leocaq.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

FT cho biết, mức thuế sắp áp dụng dự kiến sẽ tương đương với mức thuế 10% hiện hành. Nhưng chính quyền Mỹ cũng được cho là đang tiến hành các cuộc điều tra khác có thể cho phép họ có thẩm quyền pháp lý để đề xuất mức thuế cao hơn.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 20/7 đã công bố mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada để đáp trả điều mà chính quyền Mỹ gọi là sự phân biệt đối xử của Canada đối với xe hơi, rượu và các sản phẩm từ sữa sản xuất tại Mỹ, đe dọa mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Khi áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng từ rượu vang đến xi măng và dụng cụ khúc côn cầu trên băng, ông Trump đã viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép tổng thống áp đặt thuế trừng phạt lên tới 50% đối với các đối tác thương mại bị coi là phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ. Đây là lần đầu tiên đạo luật này được sử dụng trong gần một thế kỷ tồn tại.

Mức thuế mới, dự kiến ​​có hiệu lực trong 30 ngày tới, cũng sẽ áp dụng với các sản phẩm sữa, bể bơi, đồ nội thất, cần câu cá, hạt giống, quần áo và tóc giả, cùng nhiều mặt hàng khác.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một tuyên bố, rằng chính phủ của ông đã đưa ra các đề xuất toàn diện để giải quyết các tranh chấp thương mại với Washington, khẳng định rằng thuế quan trước đây của ông Trump đã vi phạm hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

“Tranh chấp thương mại này đã làm tăng chi phí cho các gia đình, đặc biệt là ở Mỹ”, ông nói. “Canada sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Mỹ vì lợi ích chung của công dân hai nước”.

Minh Hạnh
Reuters, Financial Times
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Canada #thuế quan #hàng rào thuế quan #hàng nhập khẩu Mỹ #chiến tranh thương mại

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe