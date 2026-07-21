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Người lính

Mỹ thừa nhận gần 100 binh sĩ bị thương, phát động đợt tấn công mới vào Iran

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc cho biết gần 100 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ ngày 7/7, song phần lớn chỉ bị chấn động nhẹ và đã trở lại làm nhiệm vụ. Trong khi đó, quân đội Mỹ tiếp tục mở thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, giữa lúc giao tranh và căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết gần 100 binh sĩ Mỹ đã bị thương ở các mức độ khác nhau kể từ ngày 7/7.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Ba (21/7), ông Parnell cho biết 96% số quân nhân bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ. Theo ông, phần lớn các trường hợp chỉ bị chấn động nhẹ và đều mong muốn nhanh chóng quay trở lại làm nhiệm vụ.

Trước đó, CNN đưa tin quân đội Mỹ chậm công bố số liệu thương vong, song cho biết việc trì hoãn nhằm bảo vệ các quân nhân và gia đình họ.

Mỹ tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Nguồn: CENTCOM

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn thành một đợt không kích mới nhằm vào Iran lúc 21h theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công nhắm vào trung tâm chỉ huy quân sự, năng lực tác chiến trên biển, các bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không của Iran nhằm làm suy giảm khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

CENTCOM khẳng định hoạt động hàng hải quốc tế qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết kể từ đầu tháng 5, lực lượng này đã hỗ trợ bảo đảm an toàn cho khoảng 900 tàu thương mại vận chuyển tổng cộng khoảng 450 triệu thùng dầu thô.

Ngay sau thông báo của Mỹ, Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên tại quận Bemani, tỉnh Hormozgan, gần eo biển Hormuz. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Bandar Abbas và đảo Qeshm.

Truyền thông Iran không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nguyên nhân các vụ nổ cũng như không báo cáo về thiệt hại hay thương vong.

Trong khi đó, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thống đốc tỉnh Bushehr Mohammad Mozaffari cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đối phó với máy bay đối phương, nhưng chưa có báo cáo về bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào khu vực này.

IRNA cũng dẫn lời quan chức địa phương Alireza Noura cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào hai thành phố Chabahar và Konarak bên bờ Vịnh Oman, song không cung cấp thêm thông tin về mức độ thiệt hại.

Quỳnh Như
CNN
#Mỹ #Iran #binh sĩ #Eo biển Hormuz #không kích #Trung Đông

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