Biên phòng căng sức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân bị lũ quét

TPO - Bất chấp mưa vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều điểm ngập úng, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu duy trì lực lượng, phương tiện và chó nghiệp vụ bám hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tối 20/7, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, riêng khu vực hai xã Mường Than và Than Uyên phát sinh thêm một số điểm ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân lũ quét ở xã Mường Than.

Tại khu vực xảy ra lũ quét, Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu duy trì 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện; Trường Trung cấp 24 Biên phòng huy động 11 cán bộ, huấn luyện viên cùng 6 chó nghiệp vụ phối hợp cùng các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân là Phạm Bảo Trân và Lường Thị Xương, cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 20km về phía hạ lưu Thủy điện Mường Mít. Hiện còn 2 nạn nhân mất tích, các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến suối và khu vực hạ lưu.

Chiều 20/7, Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu, trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời trao 15 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình có người thân thiệt mạng do lũ quét tại hai xã Mường Than, Than Uyên và tặng một số nhu yếu phẩm.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn do thời tiết, địa hình phức tạp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đó là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng trước khó khăn, mất mát của nhân dân", Đại tá Trương Minh Đức nhấn mạnh.

Đại tá Trương Minh Đức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với anh Nguyễn Thanh Hải, có hai người thân thiệt mạng trong trận lũ quét tại xã Mường Than.