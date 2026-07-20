Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Biên phòng căng sức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân bị lũ quét

Nguyễn Minh - Đức Duẩn

TPO - Bất chấp mưa vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều điểm ngập úng, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu duy trì lực lượng, phương tiện và chó nghiệp vụ bám hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Tối 20/7, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, riêng khu vực hai xã Mường Than và Than Uyên phát sinh thêm một số điểm ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

tp-bdbp-lai-chau-1.jpg
tp-bdbp-lai-chau-2.jpg
Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân lũ quét ở xã Mường Than.

Tại khu vực xảy ra lũ quét, Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu duy trì 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện; Trường Trung cấp 24 Biên phòng huy động 11 cán bộ, huấn luyện viên cùng 6 chó nghiệp vụ phối hợp cùng các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể nạn nhân là Phạm Bảo Trân và Lường Thị Xương, cách vị trí xảy ra lũ quét khoảng 20km về phía hạ lưu Thủy điện Mường Mít. Hiện còn 2 nạn nhân mất tích, các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến suối và khu vực hạ lưu.

Chiều 20/7, Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu, trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; đồng thời trao 15 triệu đồng hỗ trợ 6 gia đình có người thân thiệt mạng do lũ quét tại hai xã Mường Than, Than Uyên và tặng một số nhu yếu phẩm.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn do thời tiết, địa hình phức tạp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đó là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng trước khó khăn, mất mát của nhân dân", Đại tá Trương Minh Đức nhấn mạnh.

tp-bdbp-lai-chau-3.jpg
Đại tá Trương Minh Đức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với anh Nguyễn Thanh Hải, có hai người thân thiệt mạng trong trận lũ quét tại xã Mường Than.
tp-bdbp-lai-chau-5.jpg
tp-bdbp-lai-chau-4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng nhân dân bản Nậm Sáng, xã Mường Than khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Nguyễn Minh - Đức Duẩn
#Biên phòng căng sức tìm kiếm người mất tích #hỗ trợ nhân dân bị lũ quét #Bộ đội Biên phòng Lai Châu #lũ quét Lai Châu #sạt lở Lai Châu #chó nghiệp vụ #Trường Trung cấp 24 Biên phòng #khắc phục hậu quả thiên tai #Mường Than #Than Uyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe