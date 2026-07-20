Cưới vợ 7 ngày rồi ra trận, người lính trở về quê hương sau gần 54 năm

TPO - Bảy ngày sau lễ cưới, người lính Trần Quế lên đường vào chiến trường. Gần 54 năm sau ngày hy sinh, hài cốt ông được quy tập, đưa về an táng tại quê hương Hà Tĩnh.

Sáng 20/7, trong không khí trang nghiêm, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Quế tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm.

Sau gần 54 năm kể từ ngày hy sinh, người lính năm xưa đã trở về quê hương, trong vòng tay gia đình, dòng họ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Trần Quế. Ảnh Bích Hường.

Liệt sỹ Trần Quế sinh năm 1938 tại thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ. Năm 1961, ông nhập ngũ. Sau thời gian làm nhiệm vụ, mùa xuân 1962, ông về quê cưới vợ.

Chỉ 7 ngày sau lễ cưới, ông Quế lại khoác ba lô lên đường vào Nam chiến đấu, để lại phía sau người vợ trẻ cùng lời hẹn ngày đất nước hòa bình sẽ về đoàn tụ.

Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, người lính Trần Quế bị thương nặng, phải cắt bỏ cánh tay phải. Sau điều trị, ông tiếp tục ở lại đơn vị, đảm nhận công tác liên lạc bí mật.

Đêm 20/8/1972, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, ông Quế đã anh dũng hy sinh. Thi hài ông được đồng đội an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai).

Hài cốt liệt sỹ Trần Quế được chuyển về quê hương an táng.

Theo ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, việc đưa hài cốt liệt sỹ Trần Quế trở về quê hương, tổ chức lễ truy điệu và an táng là niềm an ủi lớn đối với gia đình, dòng họ, đồng thời thể hiện sự trân trọng, biết ơn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Đón các anh trở về không chỉ là nghĩa cử tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước mà còn góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn gìn giữ truyền thống yêu nước, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc", ông Chi chia sẻ.