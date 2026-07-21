Khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu ADN vụ cháy xe khách khiến 7 người chết

Sáng 21/7, các lực lượng chức năng Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe khách loại 24 giường nằm (48 chỗ) xảy ra trên quốc lộ 1A vào khoảng 2h sáng cùng ngày, khiến 7 người chết và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km1839 quốc lộ 1A, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy đã làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, đã xác định có 7 người chết và 5 người bị thương trong vụ cháy trên.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra vụ việc. Các lực lượng liên quan khác cũng đã vào cuộc để cứu chữa người bị thương.