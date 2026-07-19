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Hai xe khách va chạm trên Quốc lộ 1, phụ xe mắc kẹt trong cabin tử vong

Hoài Nam

TPO - Vụ tai nạn giữa hai xe khách giường nằm lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc (Hà Tĩnh), khiến một phụ xe tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngày 19/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Can Lộc, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách giường nằm khiến 4 người thương vong.

Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Quang Dũng mang BKS 90E-002.xx do tài xế N.V.C (SN 1984, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km496+300 Quốc lộ 1, xe giảm tốc độ rồi dừng lại.

Đúng lúc này, xe khách giường nằm BKS 18B-013.xx của nhà xe Đức Cư do tài xế P.V.T (SN 1980, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển, từ phía sau lao đến và tông vào đuôi xe khách mang BKS 90E-002.xx.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn làm anh N.V.Đ. (SN 2000, phụ xe khách 18B-013.xx), bị mắc kẹt trong cabin và tử vong. Ngoài ra, 3 người khác bị thương, phải đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách 18B-013.xx và phần đuôi xe khách 90E-002.xx hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tổ chức cứu hộ và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #xe khách #Xe khách tông đuôi xe phía trước trên Quốc lộ 1 #4 người thương vong #Tông đuôi xe khách #Quốc lộ 1

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