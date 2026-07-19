Thông tin mới vụ tai nạn 5 người chết, 2 người bị thương trong trại lợn ở Thanh Hóa

TPO - Hai nạn nhân bị thương còn lại trong vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn ở Thanh Hóa đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, 2 nạn nhân còn sống trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa sau khi được theo dõi, điều trị ban đầu đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Một góc trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng cho biết, địa phương đã cắt cử đoàn công tác ra bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

"Xã đã lập 3 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Với gia đình có người tử vong hỗ trợ 5 triệu đồng và hỗ trợ 2 triệu đồng với người bị thương", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V, công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty.

Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, anh T.V.L cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời huy động Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế cùng các lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường, tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn, sơ cứu và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Đến 23h50 cùng ngày, có 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T.

Hai nạn nhân khác là T.Đ.C và N.V.T sau thời gian điều trị, cũng không qua khỏi, tử vong vào sáng 19/7, nâng số người tử vong trong vụ việc lên 5 người. Hiện có 2 người bị thương đang được điều trị là T.V.H và P.V.H.

Ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp không tự ý di chuyển tài sản, sửa chữa hoặc làm thay đổi hiện trường, trừ trường hợp cần thiết để cứu người hoặc phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.