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Mường Than sau lũ: Đề xuất xây khu tái định cư gần 200 hộ dân

Thái Thịnh

TPO - Chiều nay (19/7), Quốc lộ 32 qua địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã thông xe. Về tái thiết đời sống Nhân dân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất để tỉnh đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ.

Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đến chiều 19/7, mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người vẫn mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở.

Các lực lượng tham gia nạo vét, khơi thông Quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than

Các lực lượng tham gia nạo vét, khơi thông Quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than

Sáng 19/7, có mặt tại tâm lũ Mường Than, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Mặc dù đây là trận lũ quét xảy ra bất ngờ ngoài vùng trọng điểm, song đến nay, địa phương đã cơ bản khắc phục hậu quả ban đầu, bảo đảm bữa ăn cho hàng trăm hộ dân, đồng thời thông tuyến giao thông trên các tuyến chính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than

Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng. Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, thời tiết vẫn còn mưa, các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm, nước sinh hoạt cho người dân. Tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai dựng khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi có nơi ở mới. Đồng thời, tỉnh đã bố trí quỹ đất để tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân, tiếp tục rà soát các khu vực không còn bảo đảm an toàn để đề xuất bổ sung phương án sắp xếp dân cư lâu dài.

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Quốc lộ 32 qua địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã thông xe.
Thái Thịnh
#mưa lũ #mưa lũ Lai Châu

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