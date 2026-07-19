Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà thương bệnh binh tại TPHCM

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 19/7, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TP.HCM).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất lời chúc sức khỏe và lòng tri ân sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch sẽ, chất lượng chăm sóc thương binh, bệnh binh và người có công được nâng cao.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cả nước hiện nay có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng. Trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, 600.000 thương binh, bệnh binh và 140.000 Mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công được Đảng, Nhà nước luôn xem trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Ngoài ra, Quốc hội cùng Chính phủ đang xúc tiến sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới

Theo báo cáo, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất hiện đang điều trị, chăm sóc 44 thương, bệnh binh khắp cả nước, trong đó có 30 thương bệnh binh nuôi dưỡng tập trung và 14 thương bệnh binh tại TPHCM được theo dõi sức khoẻ và điều trị ngoại trú.



Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long (TPHCM).

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng năm nay 93 tuổi, có chồng và một người con trai là liệt sĩ. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, 98 tuổi, có chồng là cán bộ tập kết ra Bắc. Người con trai duy nhất của Mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 1971. Bản thân Mẹ là đảng viên, từng tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù, đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Trước đó, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ.