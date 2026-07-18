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Lãnh đạo Quốc hội dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, đoàn công tác lãnh đạo Quốc hội do Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại những địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (nơi yên nghỉ của gần 10.300 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, thỉnh chuông tưởng niệm và dành phút mặc niệm tri ân những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

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Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội - dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ mùa hè năm 1972.

Cuộc chiến đấu kiên cường và sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Chiều 17/7, đoàn công tác lãnh đạo Quốc hội đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hương tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô và Hang Y tá. Đoàn thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Hoàng Nam
#Ngày Thương binh #lãnh đạo Quốc hội #Nguyễn Doãn Anh #Nguyễn Thị Hồng #dâng hoa tưởng niệm #Trường Sơn #Đường 9 #Quảng Trị

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