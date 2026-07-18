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Người phụ nữ đi xe máy tử vong sau va chạm với xe buýt BRT

Thanh Hà

TPO - Sau cú va chạm với xe buýt BRT trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), người phụ nữ đi xe máy ngã ra đường, tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9h30 ngày 18/7, tại gần khu vực ngã ba Lê Văn Lương - Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người phụ nữ đi xe máy BKS 29V1-552.XX di chuyển trên đường Lê Văn Lương xảy ra va chạm với xe buýt BRT BKS 29B-154.XX đi cùng chiều. Người phụ nữ ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ.

Qua vụ việc trên, Cục CSGT cho rằng thói quen tham gia giao thông lộn xộn của đa phần người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đi về bên phải theo chiều đi của mình, xe di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường… mà đi vào làn đường dành cho ô tô, thậm chí điềm nhiên đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông chưa khoa học trong bảo đảm an toàn, tránh xung đột giữa phương tiện rẽ trái và dòng xe đi thẳng tại nút giao hoặc điểm mở trên đường, cũng vô hình trung tạo ra sự nguy hiểm và nguy cơ tai nạn cao.

Thanh Hà
#tai nạn giao thông Hà Nội #va chạm giữa xe máy và xe buýt BRT #nguyên nhân tai nạn và ý thức tham gia giao thông #tác động của tổ chức giao thông chưa hợp lý #ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị

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