Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giây phút nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt dưới vách đá giữa dòng nước chảy xiết

Nguyễn Ngọc

TPO - Trong lúc theo bạn vào rừng hái măng, một bé gái 10 tuổi ở xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) không may trượt chân, mắc kẹt dưới vách đá ven suối, nơi dòng nước đổ xiết đe dọa tính mạng. Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng Công an cùng người dân đã giải cứu thành công cháu bé.

Giây phút nghẹt thở giải cứu bé gái mắc kẹt dưới vách đá giữa dòng nước chảy xiết.

Ngày 18/7, Công an xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân giải cứu thành công một bé gái 10 tuổi bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối sau khi trượt chân trong lúc vào rừng hái măng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/7, Công an xã Đăk Mar tiếp nhận tin báo cháu Y Cúc (10 tuổi, trú thôn 7, xã Đăk Mar) cùng một người bạn vào rừng hái măng. Trong quá trình di chuyển, cháu không may trượt chân và bị mắc kẹt tại khu vực vách đá ven suối thuộc thôn 5 xã Đăk Mar.

1wupukeqax43woukooxhocrdeze7tlnb7bwkzmzwcvfilrjrn0xunm1playhcft2o5e.jpg
Lực lượng Công an xã Đăk Mar cùng người dân giải cứu bé gái bị trượt chân mắc kẹt ở suối.

Khu vực cháu bé mắc kẹt có địa hình hiểm trở, phía trên là dòng nước chảy xiết đổ thẳng xuống vị trí nạn nhân mắc kẹt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân địa phương đã tìm nhiều biện pháp để giải cứu nhưng không thể đưa cháu ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Mar khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

1wupukeqax3ydoadrg4ngijxtyrsyogj43efzgwhuvaushc3lex4axa2x9dn4ucnurq.jpg
Khu vực cháu bé mắc kẹt có địa hình hiểm trở, phía trên là dòng nước chảy xiết đổ thẳng xuống vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phân công nhiều nhóm phối hợp cứu nạn. Người dân dùng áo tạo thành tấm chắn để chuyển hướng dòng nước, giúp lộ rõ vị trí chân cháu bị kẹt. Sau đó, lực lượng chức năng cưa bỏ khúc gỗ chắn phía trên, dùng xà beng nạy các khối đá, đưa chân cháu ra ngoài an toàn.

Sau gần một giờ nỗ lực, cháu Y Cúc được đưa ra ngoài an toàn trong niềm vui vỡ òa của gia đình và người dân địa phương.

1wupukeqax4fpf7jyfumu0twtonw5k8rjpjlauipyxhuwzcqtazinrsgelf4la9ofsc.jpg
Cháu bé được giải cứu thành công trong niềm vui của người dân và lực lượng công an.

Theo Công an xã Đăk Mar, thời điểm này khu vực đang bước vào mùa mưa, mực nước tại các sông, suối, ao hồ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là đối với trẻ em và những người đi rừng, hái măng hoặc làm nương rẫy.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân không để trẻ em tự ý vui chơi, tắm tại sông, suối khi không có người lớn giám sát. Đối với người đi rừng, nếu buộc phải đưa trẻ nhỏ theo thì cần quản lý chặt chẽ, tránh những khu vực suối, thác và địa hình nguy hiểm.

Nguyễn Ngọc
#giải cứu bé gái mắc kẹt dưới vách đá #các biện pháp cứu hộ tại địa hình hiểm trở #nguy cơ tai nạn mùa mưa và cảnh báo an toàn #vai trò lực lượng công an trong cứu hộ #tình hình mưa lũ và ảnh hưởng đến cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe