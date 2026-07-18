Hưng Yên tháo dỡ barie tre, chấm dứt thu phí qua cầu Đún

TPO - Điểm thu phí và thanh barie bằng tre tại cầu Đún (xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên) đã chính thức được tháo dỡ, chấm dứt việc thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua cầu. Quyết định được thực hiện sau khi chủ đầu tư tự nguyện hiến tặng công trình cho địa phương quản lý, sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các lãnh đạo sở ngành tại cầu Đún. Ảnh: Tấn Đạt.

Như Báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Cây cầu có barie bằng tre ở Hưng Yên", phản ánh thực trạng người điều khiển xe máy, ô tô mỗi lần qua cầu đều phải dừng lại trả phí. Sau khi thu tiền, nhân viên dùng tay nhấc thanh barie làm bằng tre chắn ngang đầu cầu để phương tiện tiếp tục lưu thông.

Chiều 16/7, tại cầu Đún, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân đã chứng kiến lễ tiếp nhận công trình do ông Nguyễn Ngọc Riệc, chủ đầu tư cây cầu, tự nguyện trao tặng cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Từ thời điểm bàn giao, mọi phương tiện qua cầu Đún không còn phải dừng để nộp phí như trước đây.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Ngọc Riệc trong việc đầu tư xây dựng cầu Đún, góp phần thay thế bến đò ngang trước đây, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương suốt gần hai thập kỷ.

Lãnh đạo tỉnh đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với việc chủ đầu tư đồng thuận với chủ trương của địa phương, tự nguyện hiến tặng công trình, tháo dỡ điểm thu phí, tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận lợi, không còn phát sinh chi phí qua cầu. Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh giao các sở, ngành và chính quyền địa phương xây dựng phương án quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả cây cầu phục vụ cộng đồng.

Công trình hơn 800 triệu đồng, từng được phép thu phí hoàn vốn

Chủ đầu tư tháo dỡ barie, tự nguyện hiến tặng cây cầu. Ảnh: Tấn Đạt.

Theo hồ sơ lưu tại UBND xã Thần Khê, cầu Đún bắc qua sông Tiên Hưng, nối hai xã Thần Khê và Tiên Hưng (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

Công trình được ông Nguyễn Ngọc Riệc tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng nhằm thay thế bến đò ngang, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, đồng thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao thương của người dân địa phương. Cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đồng.

Việc đầu tư xây dựng cũng như tổ chức thu phí hoàn vốn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. Theo phương án được phê duyệt, thời gian thu phí kéo dài 30 năm, từ năm 2008 đến năm 2038.

Mức phí được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Thái Bình (trước khi điều chỉnh địa giới hành chính) và được duy trì trong nhiều năm, với các mức như: xe đạp 1.000 đồng/lượt, xe mô tô 2.000 đồng/lượt, xe lam, máy kéo 5.000 đồng/lượt, ô tô dưới 12 chỗ ngồi 10.000 đồng/lượt. Đối với người dân đi lại thường xuyên, chủ đầu tư áp dụng hình thức bán vé tháng với mức 10.000 đồng/tháng đối với xe đạp và 30.000 đồng/tháng đối với xe mô tô.

Cầu Đún, bắc qua sông Tiên Hưng, nối hai xã Thần Khê và Tiên Hưng (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) do ông Nguyễn Ngọc Riệc tự bỏ tiền ra xây dựng từ năm 2007.

Việc chủ đầu tư tự nguyện hiến tặng cầu Đún và chấm dứt thu phí trước thời hạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, giao thương của người dân hai bên bờ sông, đồng thời mở ra giai đoạn quản lý, khai thác công trình theo hướng phục vụ lợi ích cộng đồng.