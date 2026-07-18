Quảng Ngãi: Loạt cầu treo già cỗi rung bần bật khi có người qua

TPO - Hơn 400 cây cầu treo dân sinh là mạch nối giữa bản làng với nương rẫy, trường học ở vùng núi phía tây Quảng Ngãi. Sau nhiều năm oằn mình trước mưa lũ, hàng chục cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng với dây cáp gỉ sét, ván gỗ mục nát.

Không có lựa chọn

Ở xã Đăk Kôi (tỉnh Quảng Ngãi), cây cầu treo dài hơn 50m bắc qua sông Đăk Snghé hiện vẫn là con đường duy nhất nối thôn Kon Vi Vàng với khu sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Sau nhiều năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Những tấm ván gỗ mục nát, gãy sập từng đoạn, dây cáp hoen gỉ, mặt cầu võng xuống. Mỗi khi có người bước qua, cả cây cầu rung lên bần bật.

Ông U Thành (trú thôn Kon Vi Vàng, xã Đăk Kôi) không giấu được nỗi lo. “Cầu này là tuyến đường độc đạo của dân làng. Giờ nhiều tấm ván đã mục, thủng lỗ dưới chân, có đoạn gãy hẳn. Ai cũng sợ nhưng không còn lựa chọn nào khác. Muốn đi làm rẫy, ra ruộng hay chở nông sản đều phải đi qua cây cầu này”, ông Thành nói.

Cầu treo thôn Kon Vi Vàng bắc qua sông Đăk Snghé hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Không chỉ là lối đi, cây cầu còn gắn với sinh kế của hơn 200 hộ dân. Bên kia sông là hàng nghìn ha trồng mì, cà phê, lúa của người dân địa phương. Mỗi vụ thu hoạch, bà con phải chở từng bao nông sản bằng xe máy qua cầu, vừa tốn công, vừa tiềm ẩn nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn.

Để giảm thiểu rủi ro, mỗi mùa mưa chính quyền địa phương phải cắm biển cấm, hạn chế người và phương tiện qua lại, đồng thời khuyến cáo học sinh không sử dụng cầu khi nước sông dâng cao.

“Mùa mưa nhìn nước cuồn cuộn dưới chân cầu ai cũng lo. Nhưng nếu không đi thì không có đường vào rẫy, cuộc sống của bà con sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ mong sớm có cây cầu mới để yên tâm làm ăn”, ông Thành chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi, trên địa bàn xã hiện có 10 cầu treo. Trước đây, nhiều cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, có cầu phải cắm biển hạn chế tải trọng và số người qua lại. Đến nay, một cầu treo đã được thay thế bằng cầu đường bộ. Các cầu còn lại địa phương duy trì kiểm tra, gia cố, thay ván, siết cáp hằng năm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Mặt cầu hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng.

“Về lâu dài, địa phương đang chờ chủ trương từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có nguồn lực sửa chữa quy mô lớn hoặc xây mới”, ông Trí nói.

Nơi nỗi lo đã lùi lại

Cách đó không xa, tại xã Đăk Pék, tình trạng cầu treo xuống cấp cũng diễn ra ở nhiều nơi. Trong số 21 cầu treo hiện có, tới 10 cầu đã hư hỏng, xuống cấp. Đáng lo nhất là cầu treo thôn Đăk Poi bắc qua sông Pô Kô, nơi nhiều hạng mục đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Cầu treo xuống cấp, buộc chính quyền địa phương phải đặc những biển báo hạn chế người và phương tiện qua lại.

Bà Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch UBND xã Đăk Pék cho biết, phần lớn cầu treo trên địa bàn đều là tuyến đường độc đạo nối khu dân cư với khu sản xuất. Người dân ở đây sinh sống xen kẽ với nương rẫy nên cầu treo giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Dẫu biết cầu đã yếu nhưng nguồn lực địa phương rất hạn chế, hằng năm chỉ có thể thay một số tấm ván, buộc lại dây thép, gia cố tạm thời. Mỗi mùa mưa đến, nỗi lo lại chồng chất.

Theo bà Thương, địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng cầu kiên cố nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là học sinh và người thường xuyên vận chuyển nông sản.

Cầu treo xuống cấp khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Không phải nơi nào cũng còn cảnh “đánh đu” trên cầu mục nát. Tại xã Đăk Pxi, trước đây cầu treo thôn 9 cũng từng trong tình trạng chòng chành, mục nát, người dân luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại. Để chấm dứt tình trạng này, chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng cầu mới.

“Điều kiện ngân sách còn khó khăn nhưng chúng tôi xác định đây là công trình dân sinh cấp bách nên cố gắng huy động tối đa các nguồn lực để triển khai. Có cầu mới, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi nói.

Cầu Đăk Pxi mới đưa vào sử dụng, thay thế cầu treo thôn 9 xuống cấp.

Anh A Ven (trú xã Đăk Pxi) phấn khởi: “Có cây cầu chắc chắn, việc đi lại thuận lợi hơn nhiều. Chở nông sản không còn sợ rơi xuống sông, con em đi học cũng an tâm hơn”.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 400 cầu treo dân sinh, trong đó 378 cầu nằm ở khu vực miền núi phía tây của tỉnh. Đáng chú ý, vẫn còn 64 cầu đã hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn hoặc phải dừng khai thác.