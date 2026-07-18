Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện cá thể động vật quý hiếm trên quốc lộ

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện một cá thể tê tê Java khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), một người dân đã chủ động trình báo và bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Chiều 18/7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô cùng lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Hồ Văn Thương (trú thôn Phước Hưng, xã Chân Mây - Lăng Cô) trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 1, đoạn Km 880+600, phát hiện một cá thể động vật có hình thù lạ mắt, toàn thân phủ nhiều lớp vảy cứng. Nghi là động vật hoang dã quý hiếm, anh đã đưa con vật về nhà bảo vệ và báo cho chính quyền địa phương.

te-te-java.jpg
Đại diện cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Chân Mây - Lăng Cô và lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), nặng khoảng 1,5 kg. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể này trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP. Huế và Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân thực hiện các thủ tục cần thiết để tái thả cá thể tê tê Java quý hiếm trở lại môi trường rừng tự nhiên.

te-te-java-quy-hiem.jpg
Cá thể tê tê Java nặng 1,5 kg, trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, tê tê Java là loài thú có vú đặc hữu ở khu vực Đông Nam Á, được xếp vào nhóm động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp. Tại Việt Nam, loài này thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Ngọc Văn
#tê tê Java #động vật quý hiếm #Quốc lộ 1 #Chân Mây - Lăng Cô #Chi cục Kiểm lâm TP. Huế #động vật hoang dã #bảo tồn đa dạng sinh học #giao nộp #người dân #Hải Vân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe