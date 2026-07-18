Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga xe lửa ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Trong quá trình tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy (phường Hương Thủy, TP. Huế), lực lượng quy tập đã phát hiện một hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội. Nhiều di vật liên quan cũng được tìm thấy, phục vụ công tác xác định danh tính.

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết Đội Quy tập 192 vừa phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy.

hai-cot-liet-si-2jpg.jpg
Lực lượng tìm kiếm rà soát kỹ từng vị trí nghi vấn, kiên trì bóc tách các lớp đất để tìm kiếm dấu tích liên quan.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, việc tìm kiếm được triển khai sau khi đơn vị tiếp nhận nguồn tin do ông Lê Hữu Tòng - cựu chiến binh ở phường Phú Bài (TP. Huế) cung cấp.

Từ thông tin này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã chỉ đạo Đội Quy tập 192 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức xác minh, mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực ga Hương Thủy. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành rà soát kỹ từng vị trí nghi vấn, kiên trì bóc tách các lớp đất để tìm kiếm dấu tích liên quan.

hai-cot-liet-si.jpg
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực ga Hương Thủy kèm theo di vật liên quan.

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy một hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng của bộ đội. Hộp sọ, các xương dài và một số răng vẫn còn nguyên vẹn. Tại vị trí chôn cất, Đội Quy tập 192 còn phát hiện một ống truyền dung dịch.

Ngay sau khi cất bốc, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt hiện được quàn tại bàn thờ tạm dựng ngay khu vực tìm kiếm để cán bộ, chiến sĩ và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay địa phương đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 28/42 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật hơn 3.700 phần mộ và thu được gần 1.900 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Ngọc Văn
#hài cốt liệt sĩ #ga Hương Thủy #Đội Quy tập 192 #Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế #giám định ADN #Chiến dịch 500 ngày đêm #tìm kiếm quy tập liệt sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe