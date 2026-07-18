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Phát hiện cây bút mực có khắc 2 chữ 'Tiến Quy' trong mộ tập thể liệt sĩ tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K72 - Đồng Nai đã phát hiện hố chôn nhiều kỷ vật nghi có hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Sáng 18/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 làm trưởng đoàn công tác Quân khu 7 - đã kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

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Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 động viên đội K72 tại xã Minh Đức. Ảnh: CHQS Đồng Nai.

Theo đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai phát hiện nhiều di vật và nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Minh Tâm, xã Minh Đức. Đội K72 đã triển khai các hoạt động liên quan ở khu vực này, chờ chỉ đạo của cấp trên tiến hành tìm kiếm, quy tập, cất bốc đưa các liệt sĩ về truy điệu, an táng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm đã đến thắp hương nơi tìm thấy nhiều di vật nghi có hài cốt liệt sĩ và động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đồng thời đề nghị Bộ CHQS thành phố, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo thuận lợi để lực lượng tìm kiếm thực hiện nhiệm vụ khi có chỉ đạo của cấp trên.

Việc làm này nhằm thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

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Các lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ảnh: CHQS Đồng Nai.

Trước đó, quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K72 - Đồng Nai đã phát hiện nhiều kỷ vật của các liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Trong đó có kỷ vật còn nguyên dấu tích như một khẩu súng AK, 6 cây bút (trong đó có một bút mực, 4 bút bi, một bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép, một mẩu dây đai lưng cùng nhiều di vật khác.

Đặc biệt, cây bút mực có khắc 2 chữ “Tiến Quy” cùng nhiều hình đôi chim bồ câu còn khá rõ nét.

Đội K72 đang tiến hành mở rộng khu vực tìm kiếm, sau khi có kết luận và chỉ đạo của cơ quan chức năng sẽ tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Đội K72 đang thực hiện khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

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Kỷ vật là cây bút mực được khắc rõ tên Tiến Quy. Ảnh: CHQS Đồng Nai.
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Kỷ vật được tìm thấy trong mộ tập thể tại xã Minh Đức. Ảnh: CHQS Đồng Nai.
Văn Quân
#Đồng Nai #Liệt sĩ #Mất tích #Kỷ vật

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