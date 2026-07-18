Thái Nguyên rà soát hoạt động vận tải sau vụ lật xe khách trên cao tốc

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao công an tỉnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn. Đồng thời, rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) làm 4 người ở xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) tử vong, chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ việc.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai các giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm viếng, trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và công an tỉnh tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe. Trong đó, cần chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, xử lý vi phạm trên các tuyến đường.

Công an tỉnh cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn, rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ được phân cấp quản lý, các tuyến đường có khúc cua, đèo dốc và điểm đen về an toàn giao thông.

Sở Y tế phối hợp với các cơ sở y tế đang điều trị người bị nạn, bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, thuốc men và trang thiết bị để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. UBND các xã, phường nơi người bị nạn cư trú chủ động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình trong vụ tai nạn.