Thái Nguyên thông qua Nghị quyết, đưa nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên

TPO - Theo Nghị quyết vừa được thông qua, học phí các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cao nhất 300.000 đồng/học sinh/tháng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thông qua các chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật, nâng chuẩn giáo viên.

Tại kỳ họp thứ 5 được tổ chức ngày 17/7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn, năm học 2026 - 2027.

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm học 2026 - 2027, như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/người học/tháng

STT

Cấp học

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã khu vực I và các xã không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã khu vực II, III

1

Mầm non

240

180

120

2

Tiểu học

240

180

120

3

Trung học cơ sở

280

210

140

4

Trung học phổ thông

300

230

150



Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bằng 2 lần mức học phí quy định như trên.

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bằng 2,5 lần mức học phí quy định.



Mức học phí trên là cơ sở để cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo quy định, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí bằng mức học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo viên, học sinh khuyết tật

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh khuyết tật học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, học sinh khuyết tật ở nội trú được hỗ trợ tiền ăn mức 936.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh khuyết tật ăn bán trú được hỗ trợ tiền ăn trưa mức 360.000 đồng/học sinh/tháng.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế tại Trung tâm, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên ngày 17/7

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn đối với người học thuộc đối tượng quy định. Mức hỗ trợ theo mức học phí của cơ sở đào tạo tại thời điểm người học tham gia.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo hình thức truy lĩnh đối với phần kinh phí đào tạo chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán theo quy định; không hỗ trợ đối với các khoản chi phát sinh do học lại, thi lại hoặc các khoản chi khác ngoài học phí đào tạo.