Cậu học trò ngồi xe lăn truyền cảm hứng tại lễ trao giải 'Ngày mai trong mắt em'

TPO - Hơn 48.000 bài dự thi của học sinh, sinh viên trên cả nước đã làm nên một mùa giải giàu cảm xúc của cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em". Từ câu chuyện của cậu học trò ngồi xe lăn mang bức tranh "Hướng dương trên vách đá" lên bục nhận giải đến những trang viết về gia đình, nghị lực và ước mơ, cuộc thi đã trở thành diễn đàn lan tỏa niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" đã trao giải cho 41 tác phẩm xuất sắc lựa chọn từ hàng chục nghìn bài thi của học sinh, sinh viên trong cả nước.

Trong đó gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải dành cho nhân vật tiêu biểu và 20 giải chuyên đề.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc.

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi từ học sinh, sinh viên. Không chỉ tạo nên một mùa giải có sức lan tỏa sâu rộng, cuộc thi còn trở thành diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện tình yêu gia đình, nghị lực sống và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ được cất lên, lắng nghe và sẻ chia.

Em Đinh Bình Dương, Phường Xuân Hoà (Phú Thọ), tác giả bài viết: “Cậu bé độc lạ Bình Dương vẽ cuộc đời tô màu cho ngày mai" ngồi trên xe lăn đứng trên bục nhận giải.

Dương chia sẻ, đã gửi tặng ban tổ chức bức tranh mang tên “Hướng dương trên vách đá” với ý nghĩa dù nơi hiểm hóc nhất hay nơi tối nhất vẫn le lói một ánh sáng hi vọng, luôn luôn tích cực trong cuộc sống.

Em Đinh Bình Phương, ngồi xe lăn lên sân khấu nhận giải Nhất.

Nhận giải bài viết truyền cảm hứng nhất, em Nguyễn Phúc Thế, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nói rằng, tuổi đôi mươi, người trẻ dễ bị cuốn đi bởi những lo toan, những áp lực vô hình và cả nỗi mơ hồ về tương lai.

Có những vết thương, những nỗ lực thầm lặng cứ thế bị xếp xó sau lớp vỏ bọc của sự "bận rộn" hay "phải mạnh mẽ". Và khi đặt bút viết về những gì đã trải qua, không phải để phơi bày khó khăn mà nhìn lại những mình đã kiên cường đi qua giông bão như thế nào.

Các bạn nhỏ hi vọng, câu chuyện của mình sẽ tiếp sức, truyền động lực cho những người bạn khác đang gặp khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo chia sẻ, điều gây ấn tượng mạnh nhất không chỉ ở số lượng bài dự thi mà là sự chân thành trong từng trang viết.

Có những bài viết còn vụng về về câu chữ, trình bày chưa thẳng lối ngay hàng… nhưng lại khiến người đọc lặng đi bởi sự chân thật trong cảm xúc.

Nhiều học sinh, sinh viên nhận giải thưởng.

Có những bài viết không kể về những điều lớn lao, những khát vọng hào nhoáng mà chỉ là câu chuyện bình dị về một bữa cơm gia đình, về người mẹ tảo tần, người cha lặng lẽ, về một người thầy cô đã thay đổi cuộc đời các em, hay về những lần vấp ngã để học cách đứng lên. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên giá trị lan tỏa của cuộc thi, chạm sâu vào cảm xúc của người đọc.

"Qua hàng chục nghìn bài viết, chúng tôi nhận thấy một thế hệ trẻ giàu lòng biết ơn, biết yêu thương, giàu nghị lực và đặc biệt luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Dù mỗi em có xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm gặp gỡ của các em là khát vọng được học tập, được cống hiến, được trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước", theo ông Lợi.

"Ngày mai trong mắt em" 2026 là cuộc thi viết do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức năm đầu tiên.