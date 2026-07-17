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Giáo dục

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Thiếu 9.000 giáo viên, Thanh Hóa sẽ 'xoay xở' ra sao?

Phạm Trường

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết ngành giáo dục địa phương còn thiếu khoảng 17.000 người, trong đó thiếu gần 9.000 giáo viên. Việc này trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất mà ngành giáo dục địa phương đang đối mặt.

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 17/7, nhiều đại biểu hỏi về “điểm nghẽn” của ngành giáo dục địa phương đang đối mặt.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế thông tin: toàn tỉnh hiện có 1.980 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gồm 680 trường mầm non, 588 trường tiểu học, 606 trường THCS và 106 trường THPT.

"Toàn tỉnh hiện thiếu hơn 17.000 người làm việc trong ngành giáo dục, trong đó thiếu gần 9.000 giáo viên. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất mà ngành giáo dục Thanh Hóa đang đối mặt", ông Quế nói.

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Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Đỗ Đức Quế chỉ ra điểm nghẽn của ngành giáo dục địa phương.

Ông Quế cho biết, ngoại trừ bậc mầm non có số trẻ/lớp thấp hơn mức bình quân cả nước, sĩ số học sinh ở các cấp tiểu học, THCS và THPT của Thanh Hóa đều cao hơn mặt bằng chung. Đáng chú ý, ở bậc THPT, bình quân mỗi lớp có khoảng 43 học sinh, trong khi mức bình quân của cả nước chỉ khoảng 36,8 học sinh.

“Năm 2020 đến nay, số học sinh toàn tỉnh tăng trung bình khoảng 19.000 em mỗi năm. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên chưa được bổ sung tương ứng, dẫn đến tình trạng sĩ số học sinh/lớp tăng cao. Quy mô học sinh tăng nhanh, trong khi giáo viên còn thiếu nên việc sĩ số học sinh mỗi lớp tăng là điều tất yếu", ông Quế nói.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, để khắc phục tình trạng này, Sở đang tổ chức tuyển dụng hơn 2.000 giáo viên, đồng thời tham mưu UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu giáo viên hợp đồng từ ngân sách địa phương và ưu tiên đầu tư xây dựng trường, lớp nhằm giảm áp lực sĩ số học sinh.

Phạm Trường
#giáo dục #Thanh Hóa #giáo viên #phòng học #trường lớp #điểm nghẽn #phổ cập

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