Lào Cai ngổn ngang do mưa lũ, sạt lở diện rộng

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 16/7 đến ngày 17/7 đã gây sạt lở đất trên diện rộng làm hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt hàng loạt tuyến giao thông, đồng thời gây sự cố nghiêm trọng đối với lưới điện tại các xã Lao Chải, Khao Mang, Mù Cang Chải và Chế Tạo, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo của UBND xã Mù Cang Chải, đến ngày 18/7, mưa lớn làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 28 ngôi nhà có nguy cơ mất an toàn cao phải di dời.

Trên quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường liên xã, liên thôn lên Kim Nọi cũng xảy ra 3 điểm sạt taluy dương với tổng khối lượng khoảng 423 m³ đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16-18/7 gây sạt lở tại nhiều địa phương.

Thiên tai còn làm công trình thủy lợi Mùa Chờ Giàng bị sạt khoảng 5 mét kênh dẫn, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, taluy dương phía sau kho vũ khí của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Mù Cang Chải cũng bị sạt lở với khối lượng khoảng 15 m³ đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Tại một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại thôn La Phu Khơ, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lớn kéo dài này cũng gây sự cố nghiêm trọng đối với lưới điện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt, vào chiều ngày 17/7, tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, mưa lớn đã làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2, khiến 88 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 9.324 khách hàng trên địa bàn các xã vùng cao do Điện lực Nghĩa Lộ quản lý.

Điện lực Lào Cai triển khai các phương án khôi phục lưới điện tại xã Khao Mang.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ còn làm gãy, đổ 6 cột điện hạ thế tại các xã Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo và Púng Luông, gây thiệt hại đáng kể đối với hệ thống điện trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Điện lực Nghĩa Lộ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường. Dù nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ chia cắt, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên của đơn vị vẫn khẩn trương xuyên đêm bám hiện trường để triển khai phương án khắc phục.

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục lưới điện, trong quá trình tiếp cận hiện trường, cán bộ, nhân viên Điện lực Nghĩa Lộ còn hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua các điểm sạt lở, giúp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Tỉnh Lào Cai cảnh báo nhiều địa phương nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Ngày 18/7, UBND tỉnh Lào Cai có công văn hỏa tốc cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới. Các địa phương được cảnh báo gồm: Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Hạnh Phúc, Phình Hồ, Minh Lương, Nậm Xé và Tú Lệ

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 2. Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và ngập úng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và làm hư hại các công trình dân sinh.