Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lào Cai ngổn ngang do mưa lũ, sạt lở diện rộng

Văn Đức

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 16/7 đến ngày 17/7 đã gây sạt lở đất trên diện rộng làm hư hỏng nhiều nhà ở, công trình hạ tầng, chia cắt hàng loạt tuyến giao thông, đồng thời gây sự cố nghiêm trọng đối với lưới điện tại các xã Lao Chải, Khao Mang, Mù Cang Chải và Chế Tạo, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo của UBND xã Mù Cang Chải, đến ngày 18/7, mưa lớn làm 17 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng, 28 ngôi nhà có nguy cơ mất an toàn cao phải di dời.

Trên quốc lộ 32 xuất hiện 3 điểm sạt lở với khoảng 180 m³ đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Tuyến đường liên xã, liên thôn lên Kim Nọi cũng xảy ra 3 điểm sạt taluy dương với tổng khối lượng khoảng 423 m³ đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

tp-c_fb-img-1784351389306-7481.jpg
Mưa lớn kéo dài từ ngày 16-18/7 gây sạt lở tại nhiều địa phương.

Thiên tai còn làm công trình thủy lợi Mùa Chờ Giàng bị sạt khoảng 5 mét kênh dẫn, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, taluy dương phía sau kho vũ khí của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Mù Cang Chải cũng bị sạt lở với khối lượng khoảng 15 m³ đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Tại một số khu vực đồi núi, địa hình dốc, nền đất yếu sau nhiều ngày ngấm nước, nguy cơ sạt lở đất luôn ở mức cao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

tp-c_a4.jpg
tp-c_a6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại thôn La Phu Khơ, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu, các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.

Đợt mưa lớn kéo dài này cũng gây sự cố nghiêm trọng đối với lưới điện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt, vào chiều ngày 17/7, tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, mưa lớn đã làm đổ cột trung thế số 26 thuộc đường dây 376E29.2, khiến 88 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 9.324 khách hàng trên địa bàn các xã vùng cao do Điện lực Nghĩa Lộ quản lý.

tp-c_19-1.png
tp-c_19-3.png
Điện lực Lào Cai triển khai các phương án khôi phục lưới điện tại xã Khao Mang.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ còn làm gãy, đổ 6 cột điện hạ thế tại các xã Lao Chải, Kim Nọi, Chế Tạo và Púng Luông, gây thiệt hại đáng kể đối với hệ thống điện trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Điện lực Nghĩa Lộ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường. Dù nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ chia cắt, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên của đơn vị vẫn khẩn trương xuyên đêm bám hiện trường để triển khai phương án khắc phục.

Bên cạnh nhiệm vụ khôi phục lưới điện, trong quá trình tiếp cận hiện trường, cán bộ, nhân viên Điện lực Nghĩa Lộ còn hỗ trợ người dân đưa phương tiện qua các điểm sạt lở, giúp bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

tp-c_fb-img-1784348643523-8080.jpg
Tỉnh Lào Cai cảnh báo nhiều địa phương nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Ngày 18/7, UBND tỉnh Lào Cai có công văn hỏa tốc cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh trong 6 giờ tới. Các địa phương được cảnh báo gồm: Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Hạnh Phúc, Phình Hồ, Minh Lương, Nậm Xé và Tú Lệ

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 2. Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và ngập úng có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và làm hư hại các công trình dân sinh.

Văn Đức
#Cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét tại Lào Cai #Nguy cơ lũ quét tại Lào Cai #Nguy cơ sạt lở tại nhiều địa phương ở Lào Cai do mưa lớn kéo dài #Những địa phương nào tại Lào Cai nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe