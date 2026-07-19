Công ty chế biến gỗ ở TPHCM cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc cao

TPO - Hỏa hoạn bùng phát tại một công ty chế biến gỗ ở xã Trừ Văn Thố (TPHCM), thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Ngày 19/7, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty chế biến gỗ ở xã Trừ Văn Thố.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một công ty chế biến gỗ trên địa bàn ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố.

Ban Chỉ huy quân sự xã Trừ Văn Thố hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong công ty chứa nhiều gỗ và vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trừ Văn Thố có mặt tại hiện trường, phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp di dời tài sản, ngăn đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Sau khoảng một giờ nỗ lực khống chế ngọn lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong công ty đã bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.