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Pháp luật

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Đường dây đưa hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào Quảng Trị tiêu thụ

Hoàng Nam

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 6 bị can trong đường dây quy mô lớn chuyên mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong khoảng 4 tháng, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 250 tấn lợn bệnh để thu lợi bất chính.

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

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Các đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn bệnh bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, chuyên thu mua lợn mắc dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc, vận chuyển vào Quảng Trị để giết mổ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Chuyên án mang bí số 0526H đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Các bị can bị khởi tố gồm: Mai Văn Quang (SN 1973, trú xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), được xác định là đối tượng cầm đầu; Hà Văn Nghĩa (SN 1978, trú cùng địa phương); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi Hoa Châu, SN 1964, trú phường Đông Hà); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, SN 1972); Trương Văn Quốc (SN 1973) và Trần Ngọc Bắc (SN 1971), cùng trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

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Các đối tượng đang sang lợn bệnh từ xe lớn sang xe nhỏ để đưa về lò mổ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã thu mua lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh tại các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình... với giá rẻ, sau đó vận chuyển vào Quảng Trị để giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi phân phối ra thị trường. Tổng khối lượng lợn bệnh đã tiêu thụ được xác định hơn 250 tấn.

Trước đó, ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, công an địa phương và Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 bắt quả tang các đối tượng đang sang tải lợn từ xe chuyên dụng sang xe tải nhỏ tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP. Đông Hà cũ và Khu công nghiệp Quán Ngang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra 172 con lợn, trong đó có 2 con đã chết. Các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định 18 mẫu lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

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Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sang tải lợn từ xe chuyên dụng sang xe tải nhỏ tại khu vực nghĩa trang nhân dân TP. Đông Hà cũ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Mai Văn Quang, Trần Thị Ngọc Hiền và Hoàng Thị Mộng Truyền; các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn tiêu thụ số lợn bệnh trên thị trường.

Hoàng Nam
#Công an tỉnh Quảng Trị #khởi tố #tiêu thụ lợn #dịch tả #250 tấn lợn bệnh

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