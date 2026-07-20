Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho hai con trai Trương Bá Chi với điều kiện bất ngờ

TPO - Tạ Hiền - cha nam diễn viên Tạ Đình Phong qua đời ở tuổi 89. Trước đó nghệ sĩ đã chuẩn bị hậu sự cho bản thân và lập bản di chúc để lại tài sản cho các cháu trai.

Sina đưa tin nam diễn viên Tạ Hiền qua đời hưởng thọ 89 tuổi, trong hơn 70 năm sự nghiệp ông tham gia nhiều tác phẩm và nổi tiếng suốt nhiều năm, tài sản được cho là đạt tới một tỷ HKD (127 triệu USD), chỉ tính riêng bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu đã có giá trị lên tới 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Theo HK01, Tạ Hiền đã chuẩn bị sẵn di chúc tại Bệnh viện Hòa Duyên, Hong Kong, Trung Quốc, để tránh xảy ra tranh chấp tài sản. Theo di chúc, 90% tài sản ông Tạ Hiền trao lại cho hai cháu trai là Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Phần còn lại được chia đều cho hai anh em Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Nam diễn viên quá cố phân chia như vậy vì cho rằng con trai con gái đều có thu nhập tốt, ổn định về tài chính. Đây cũng là sự bù đắp cho hai cháu trai vì đã phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Tạ Hiền luôn bày tỏ sự yêu mến các cháu trước truyền thông. Ông cũng không ít lần khen Trương Bá Chi nuôi dạy các con ngoan ngoãn.

Ông Tạ Hiền có hai người con, trong đó Tạ Đình Phong sinh hai con trai với nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Con của Tạ Đình Phong chưa có quyền sử dụng số tiền thừa kế, một phần trong số đó sẽ được đưa vào quỹ phát triển do Trương Bá Chi quản lý. Tuy nhiên, trong di chúc cũng có điều kiện đi kèm nếu Trương Bá Chi tái giá sẽ mất quyền quản lý tài sản. Nam nghệ sĩ quá cố cũng đưa ra điều khoản mong Trương Bá Chi đưa các cháu tới mộ thăm viếng thường xuyên.

Mặt khác, Tạ Đình Phong nhận được 5% tài sản và một căn hộ, Tạ Đình Đình nhận thêm một số trang sức và 5% tài sản còn lại.

Trương Bá Chi đã thay hình ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội của mình thành màu đen để tưởng nhớ cha chồng cũ, người luôn bênh vực và dành lời khen ngợi yêu thương cho cô.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, King Of Gambler (Thần bài). Vai diễn thần bài Long Tứ của ông trong bộ phim này đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.

Các con của Trương Bá Chi lần lượt là Lucas (19 tuổi) và Quintus (16 tuổi) bên bà nội Địch Ba Lạp đến xem cha biểu diễn.

Năm 2019, Tạ Hiền nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng với bộ phim Time (Phá vỡ hoàng hôn), trở thành Ảnh đế lớn tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng ở tuổi 85, vượt qua cả con trai Tạ Đình Phong cũng là ứng cử viên cùng năm.

Tạ Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân, hôn nhân đầu chỉ kéo dài ba năm. Năm 1979, Tạ Hiền cưới Địch Ba Lạp và sinh hai con Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau khi chia tay diễn viên họ Địch, Tạ Hiền hẹn hò Coco - kém ông 49 tuổi.