Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Bố Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản cho hai con trai Trương Bá Chi với điều kiện bất ngờ

Minh Vũ

TPO - Tạ Hiền - cha nam diễn viên Tạ Đình Phong qua đời ở tuổi 89. Trước đó nghệ sĩ đã chuẩn bị hậu sự cho bản thân và lập bản di chúc để lại tài sản cho các cháu trai.

Sina đưa tin nam diễn viên Tạ Hiền qua đời hưởng thọ 89 tuổi, trong hơn 70 năm sự nghiệp ông tham gia nhiều tác phẩm và nổi tiếng suốt nhiều năm, tài sản được cho là đạt tới một tỷ HKD (127 triệu USD), chỉ tính riêng bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu đã có giá trị lên tới 100 triệu HKD (12,7 triệu USD).

Theo HK01, Tạ Hiền đã chuẩn bị sẵn di chúc tại Bệnh viện Hòa Duyên, Hong Kong, Trung Quốc, để tránh xảy ra tranh chấp tài sản. Theo di chúc, 90% tài sản ông Tạ Hiền trao lại cho hai cháu trai là Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Phần còn lại được chia đều cho hai anh em Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Nam diễn viên quá cố phân chia như vậy vì cho rằng con trai con gái đều có thu nhập tốt, ổn định về tài chính. Đây cũng là sự bù đắp cho hai cháu trai vì đã phải lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Tạ Hiền luôn bày tỏ sự yêu mến các cháu trước truyền thông. Ông cũng không ít lần khen Trương Bá Chi nuôi dạy các con ngoan ngoãn.

c1-17777513108781555166426.jpg
Ông Tạ Hiền có hai người con, trong đó Tạ Đình Phong sinh hai con trai với nữ diễn viên Trương Bá Chi.

Con của Tạ Đình Phong chưa có quyền sử dụng số tiền thừa kế, một phần trong số đó sẽ được đưa vào quỹ phát triển do Trương Bá Chi quản lý. Tuy nhiên, trong di chúc cũng có điều kiện đi kèm nếu Trương Bá Chi tái giá sẽ mất quyền quản lý tài sản. Nam nghệ sĩ quá cố cũng đưa ra điều khoản mong Trương Bá Chi đưa các cháu tới mộ thăm viếng thường xuyên.

Mặt khác, Tạ Đình Phong nhận được 5% tài sản và một căn hộ, Tạ Đình Đình nhận thêm một số trang sức và 5% tài sản còn lại.

Trương Bá Chi đã thay hình ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội của mình thành màu đen để tưởng nhớ cha chồng cũ, người luôn bênh vực và dành lời khen ngợi yêu thương cho cô.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, King Of Gambler (Thần bài). Vai diễn thần bài Long Tứ của ông trong bộ phim này đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.

ta-dinh-phong9.jpg
Các con của Trương Bá Chi lần lượt là Lucas (19 tuổi) và Quintus (16 tuổi) bên bà nội Địch Ba Lạp đến xem cha biểu diễn.

Năm 2019, Tạ Hiền nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng với bộ phim Time (Phá vỡ hoàng hôn), trở thành Ảnh đế lớn tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng ở tuổi 85, vượt qua cả con trai Tạ Đình Phong cũng là ứng cử viên cùng năm.

Tạ Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân, hôn nhân đầu chỉ kéo dài ba năm. Năm 1979, Tạ Hiền cưới Địch Ba Lạp và sinh hai con Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau khi chia tay diễn viên họ Địch, Tạ Hiền hẹn hò Coco - kém ông 49 tuổi.

Minh Vũ
#Tạ Hiền #Tạ Hiền qua đời #Tạ Đình Phong #Trương Bá Chi #sao Hong Kong #Long Tứ ca

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe