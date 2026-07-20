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Sức khỏe

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Đạt 90 điểm sát hạch lái xe, nữ học viên bất ngờ ngất xỉu

Thu Hiền

TPO - Sau khi hoàn thành phần thi sát hạch lái xe trong hình với 90/100 điểm, một nữ học viên tại Nghệ An bất ngờ ngất xỉu. Lực lượng làm nhiệm vụ cùng người dân đã nhanh chóng sơ cứu, giúp sức khỏe học viên ổn định.

Ngày 20/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, cán bộ làm nhiệm vụ tại trung tâm sát hạch lái xe cùng người dân đã kịp thời hỗ trợ một nữ học viên gặp sự cố sức khỏe sau phần thi.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tại Trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ (xã Hưng Nguyên, Nghệ An), học viên H.T.M.L tham gia phần thi sát hạch lái xe trong hình và đạt 90/100 điểm.

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Nữ học viên được lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ, đưa vào nơi thoáng mát và sơ cứu ngay sau khi ngất tại sân sát hạch.

Ngay sau khi kết thúc bài thi, nữ học viên có biểu hiện mệt mỏi rồi bất ngờ ngất xỉu tại sân sát hạch. Phát hiện sự việc, cán bộ làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cùng người dân nhanh chóng đưa chị vào nơi thoáng mát, tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nhờ được hỗ trợ, xử trí kịp thời, nữ học viên nhanh chóng tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong quá trình sát hạch, một số học viên có thể gặp tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý hoặc mệt mỏi, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng. Vì vậy, ngoài việc tổ chức kỳ sát hạch nghiêm túc, đúng quy định, lực lượng làm nhiệm vụ luôn bố trí phương án hỗ trợ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo đơn vị cũng khuyến cáo, học viên cần chuẩn bị tốt về sức khỏe và tâm lý trước khi tham gia sát hạch. Trường hợp có dấu hiệu bất thường, cần chủ động thông báo cho lực lượng làm nhiệm vụ để được hỗ trợ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình dự thi.

Thu Hiền
#sát hạch lái xe #ngất xỉu #Nghệ An #học viên #sức khỏe

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