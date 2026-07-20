Caumos đồng hành cùng cộng đồng KOC thích nghi xu hướng AI và minh bạch pháp lý Thuế

Đồng hành cùng sự kiện "Từ Affiliate cá nhân đến hệ thống thu nhập bền vững bằng AI", nhãn hàng Caumos không chỉ giới thiệu giải pháp chăm sóc cơ thể tiêu chuẩn Nhật Bản mà còn khẳng định vai trò đối tác tin cậy, tiếp sức cho cộng đồng KOC/Affiliate kinh doanh bài bản, vững bền.

Thị trường tiếp thị liên kết và sáng tạo nội dung số tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về doanh thu. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội lớn là trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và những rào cản trong việc lựa chọn sản phẩm chất lượng, đúng thị hiếu người dùng. Nhằm hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc cho cộng đồng tiếp thị liên kết, hội thảo "Từ Affiliate cá nhân đến hệ thống thu nhập bền vững bằng AI" đã được tổ chức trong tháng 6 vừa qua.

Đồng hành cùng KOC thích nghi với xu hướng TMĐT mới

Để hỗ trợ người bán hàng thích nghi hiệu quả trước những làn sóng thay đổi của thị trường, sự kiện đã mang đến những hướng dẫn thực tế từ các chuyên gia đầu ngành nhằm tháo gỡ rào cản về phương diện pháp lý lẫn công nghệ.

Tại hội thảo, Ths Lê Thị Thủy - Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền & Hỗ trợ Người nộp thuế (Tổng cục Thuế) đã phổ biến các quy định hiện hành về quản lý thuế đối với thu nhập từ tiếp thị liên kết và livestream. Chuyên gia lưu ý rằng việc chủ động hợp tác với các nhãn hàng chính thống, rõ ràng tư cách pháp nhân và cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ chính là giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp người làm KOC/Affiliate tối ưu hóa chi phí hợp lý và vận hành an toàn.

Đồng thời, dưới góc nhìn công nghệ, ông Đỗ Hữu Hưng - CEO ACCESSTRADE Việt Nam nhận định mô hình "Agentic Commerce" (Thương mại dựa trên các đại lý AI tự chủ) đang mở ra kỷ nguyên bứt phá hiệu suất mới. Tuy nhiên, ông Hưng nhấn mạnh công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, nền tảng cốt lõi để giữ chân khách hàng vẫn phải nằm ở năng lực cạnh tranh của sản phẩm với tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, nguồn gốc minh bạch và công dụng thực tế giải quyết đúng nhu cầu thị trường.

Các chuyên gia định hình xu hướng TMĐT thế hệ mới dựa trên nền tảng sản phẩm chất lượng và tuân thủ quy định.

Từ quan điểm và hướng dẫn của cả hai chuyên gia, có thể thấy bức tranh xu hướng TMĐT hiện nay và trong tương lai đang dịch chuyển mạnh mẽ về giá trị thực: Một mô hình kinh doanh bền vững bắt buộc phải gắn liền với những sản phẩm mang tính giải pháp thiết thực, rõ ràng về nguồn gốc, uy tín về thương hiệu và được bảo chứng bởi các bằng chứng khoa học chuẩn chỉnh.

Caumos - Ví dụ điển hình cho giải pháp sản phẩm thế hệ mới

Từ các tiêu chuẩn được các chuyên gia chia sẻ, thương hiệu Caumos xuất hiện như một ví dụ điển hình cho định hướng chọn lọc thông minh của tiếp thị liên kết hiện nay: sản phẩm hướng tới giải pháp uy tín, minh bạch pháp lý và tận tâm hỗ trợ đối tác bằng kiến thức khoa học bài bản.

Toàn bộ danh mục sản phẩm của Caumos, bao gồm dòng kem khử mùi và dưỡng da vùng nách Caumos Fresh Silence Cream, đều có đầy đủ hóa đơn chứng từ, giấy tờ công bố chất lượng hợp lệ theo luật định. Sản phẩm được nghiên cứu dành riêng cho làn da phụ nữ Á Đông và sản xuất bởi tập đoàn dược mỹ phẩm Cosmo Beauty Japan sở hữu bề dày lịch sử hơn 75 năm phát triển tại Nhật Bản. Việc phân phối chính ngạch thông qua Công ty Cổ phần Khang Mỹ DGG giúp người bán hoàn toàn yên tâm khi giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, loại bỏ các nỗi lo về hàng giả, hàng nhái.

Đại diện thương hiệu Caumos giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Không dừng lại ở việc cung ứng sản phẩm, Caumos còn chứng minh sự tận tâm với người bán thông qua việc cung cấp hệ thống kiến thức sản phẩm và nguyên lý khoa học rõ ràng, giúp KOC tự tin tư vấn chính xác cho khách hàng.

Sản phẩm thuyết phục người dùng bằng giải pháp Chăm sóc đa dụng (Skincare Hybrid) với triết lý "Không đánh đổi". Thay vì sử dụng các phản ứng ức chế mạnh bạo gây tổn thương da, Caumos bảo vệ hệ sinh thái biểu bì tự nhiên thông qua hoạt chất Isopropylmethylphenol (IPMP) để hỗ trợ kháng khuẩn, tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây mùi cơ thể thay vì lấn át bằng hương liệu công nghiệp.

Được thiết kế phù hợp với đặc điểm khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, sản phẩm mang lại hiệu quả 3-trong-1: Hỗ trợ khử mùi, giảm tiết mồ hôi và dưỡng da mịn màng. Công thức áp dụng hệ quy chiếu "5 KHÔNG" nghiêm ngặt: Không cồn, không bết dính nhờ hạt Polyme hình cầu, không châm chích, không gây ố vàng áo và không mùi hương nhân tạo lấn át nước hoa cá nhân, qua đó đạt được độ lành tính cao cho cả những làn da nhạy cảm.

Cam kết '5 Không' của Kem khử mùi Caumos Fresh Silence

Sự đón nhận tích cực của hàng trăm khách mời tại sự kiện cho thấy Caumos chính là mảnh ghép phù hợp cho nhà bán hàng thế hệ mới. Khi một sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực cạnh tranh thực tế, minh bạch về nguồn gốc và đồng hành bằng tri thức sản phẩm bài bản, đó chính là bệ đỡ vững chắc giúp cộng đồng Affiliate tăng trưởng ổn định trong kỷ nguyên số.