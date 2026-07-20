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Người lính

Chiến dịch của Mỹ chưa đạt mục tiêu khi Iran vẫn duy trì sức mạnh phản công

Quỳnh Như

TPO - Sau chín đêm giao tranh liên tiếp, Iran đang phát đi thông điệp, rằng nước này vẫn đủ khả năng chống chịu trước các đòn không kích của Mỹ và đáp trả bằng những cuộc phản công gây tổn thất đáng kể.

CNN đưa tin, sau 9 đêm giao tranh liên tiếp, Iran đang chứng minh rằng nước này vẫn có thể chống chịu trước hoả lực của Mỹ và vẫn tiến hành các cuộc tấn công đáp trả với sức mạnh chưa từng thấy kể từ những ngày đầu của cuộc chiến.

Theo các thông tin được công bố, những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan và Iraq đã khiến ít nhất ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng, một người mất tích và nhiều người khác bị thương.

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về thiệt hại đối với khí tài quân sự. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố các cuộc tập kích đã phá hủy nhiều trực thăng Black Hawk của Mỹ và gây hư hại đáng kể đối với nhà chứa máy bay cùng cơ sở hạ tầng tại một số căn cứ quân sự.

Lực lượng Mỹ tiến hành vòng tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Iran.

Song song với việc Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu như cầu, cảng biển và nhà máy điện tại Iran, Tehran cũng mở rộng các đòn đáp trả. Một số quốc gia vùng Vịnh như Kuwait và Bahrain - nơi Mỹ duy trì hiện diện quân sự, được cho là đã ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong các thông cáo hằng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định chiến dịch quân sự vẫn nhằm làm suy yếu năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu thương mại và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau hơn một tuần giao tranh, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các năng lực này đã bị vô hiệu hóa.

Trước đó, vào tháng 5, các chuyên gia nhận định Iran có thể vẫn sở hữu khoảng 1.000 tên lửa trong các kho chứa ngầm cùng hàng nghìn máy bay không người lái, giúp nước này duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công kéo dài.

Ngay cả Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng thừa nhận rằng, chỉ riêng các cuộc không kích của Mỹ sẽ khó có thể bảo đảm mục tiêu duy trì an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Quỳnh Như
CNN
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