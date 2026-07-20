Iran giáng đòn mạnh vào trung tâm chỉ huy Mỹ ở Syria

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria, khẳng định phá hủy hệ thống radar và nhiều trực thăng trong chiến dịch trả đũa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/7 tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm chỉ huy hoạt động đặc biệt của Mỹ tại khu vực Al-Tanf, miền nam Syria, như một hành động đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.

Theo thông cáo của IRGC, chiến dịch mang tên Nasr 2 là đợt tấn công thứ 11 của lực lượng này. Tehran cho biết cuộc tập kích đã phá hủy một hệ thống radar cùng nhiều trực thăng hoạt động đặc biệt tại căn cứ Al-Tanf.

Tuyên bố của IRGC còn nhấn mạnh Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz và sẵn sàng bảo vệ các lợi ích chiến lược của nước này.

Ảnh minh hoạ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo quân đội Mỹ đã mở đợt không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.

Theo quân đội Mỹ, chiến dịch nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran, bị Washington cáo buộc đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Hãng tin Tasnim của Iran cho biết, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các thành phố Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr, Bandar Imam Khomeini, Jask, Sirik và Bushehr sau các đợt không kích của Mỹ.

Iran cảnh báo sẽ đáp trả "thích đáng"

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo Tehran sẽ có phản ứng "thích đáng" sau khi cáo buộc Mỹ tấn công công trường xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở miền nam nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, ông Gharibabadi cho biết: "Vụ tấn công của Mỹ vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang xây dựng là một cuộc tấn công nguy hiểm vào cơ sở hạ tầng hòa bình của Iran và Mỹ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh".

Trước đó, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cũng xác nhận công trường Darkhovin đã bị tấn công.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang xác minh các thông tin liên quan. Theo đánh giá ban đầu của cơ quan này, nhà máy Darkhovin vẫn đang ở giai đoạn đầu xây dựng nên vụ tấn công nhiều khả năng không gây ra nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Tuy nhiên, IAEA tiếp tục kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh các hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân.