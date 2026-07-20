Thêm lính Mỹ thiệt mạng, Washington lập tức nã tên lửa vào Iran

TPO - Rạng sáng 20/7, Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, sau khi thông báo thêm một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, Iran phóng tên lửa về phía Jordan.

Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến cuộc chiến toàn diện sau khi thỏa thuận tạm thời sụp đổ, còn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ.

Quân đội Mỹ cho biết, thêm một quân nhân của họ thiệt mạng tại Iraq hôm 19/7, trong quá trình kích nổ có kiểm soát nhằm phá hủy chiếc máy bay không người lái (UAV) của Iran bị bắn hạ.

Video lan truyền trên mạng cho thấy khoảnh khắc tên lửa Iran bắn trúng căn cứ không quân ở Jordan, khiến hai lính Mỹ thiệt mạng.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là để trả đũa vụ tấn công hôm 18/7 khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan.

Tổng cộng có 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo mở đợt không kích mới vào rạng sáng 20/7, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp tấn công vào Iran.

“Các cuộc không kích sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại và thuyền viên đi qua eo biển Hormuz”, CENTCOM cho biết.

Khi đợt không kích bắt đầu, quân đội Anh cho biết một con tàu đã bốc cháy tại eo biển Hormuz, ở vị trí gần bờ biển Oman. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khu vực ngoài khơi Oman là tuyến đường mà quân đội Mỹ khuyến nghị tàu thuyền sử dụng, nhằm tránh vùng kiểm soát của Iran.

Đáp trả, Tehran tiếp tục tấn công các quốc gia đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Bahrain, Jordan và Kuwait một lần nữa kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các UAV và tên lửa Iran. Rạng sáng 20/7, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain phát cảnh báo Iran có thể tấn công một số địa điểm tại trung tâm thủ đô Manama.

Quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ nhiều tên lửa Iran. Jordan là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ và phụ thuộc đáng kể vào các hệ thống phòng không của Washington. Theo giới chức Jordan, các tên lửa không gây thương vong hay thiệt hại. Sau đó, Jordan đã triệu Đại biện lâm thời Iran để phản đối.

Israel cũng cảnh báo các tên lửa Iran phóng về phía Jordan có thể rơi sang lãnh thổ nước này.

Video do quân đội Mỹ công bố ngày 20/7 cho thấy các cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ biển. Một trong các mục tiêu dường như nằm trong thung lũng nơi IRGC thường bố trí các căn cứ tên lửa và khí tài quân sự.

Theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở tây nam nước này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, trong lần thanh sát lần gần nhất, địa điểm này đang ở giai đoạn đầu xây dựng và không chứa vật liệu hạt nhân.

Kuwait cho biết một nhà máy điện và khử mặn nước biển của nước này bị tấn công lần thứ 2 chỉ trong 2 ngày, gây ra hỏa hoạn. Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait khẳng định lưới điện quốc gia vẫn hoạt động ổn định. Khoảng 90% nước uống của Kuwait được sản xuất từ các nhà máy khử mặn.

Ông Jasem Mohamed al-Budaiwi - Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cáo buộc Iran phạm tội ác chiến tranh khi tấn công cơ sở hạ tầng và công trình dân sự.

Ngày 20/7, một tổ chức an ninh hàng hải do Hải quân Mỹ giám sát cảnh báo nguy cơ đối với tàu trên eo biển Hormuz hiện ở mức rất nghiêm trọng. Lưu lượng tàu vẫn ở mức rất thấp, chỉ có 8 lượt tàu qua lại hôm 19/7 và 3 lượt ngày 18/7.

Ngày 19/7, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận “những bài học không thể nào quên” nếu tiếp tục tấn công Iran.

Một nhà đàm phán Iran cho biết, Tehran đã đình chỉ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời và cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận.