Ông Trump bị FIFA cắt ảnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt trên sân khấu khi đội tuyển Tây Ban Nha nâng cúp vô địch World Cup 2026. Ông không xuất hiện trọn vẹn trong bức ảnh ăn mừng được tài khoản FIFA World Cup đăng tải sau trận chung kết.

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong hiệp phụ trận chung kết World Cup 2026 ngày 19/7, lễ trao huy chương và cúp vô địch được tổ chức tại sân New York New Jersey. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tham gia trao giải cho các cầu thủ.

Ông Trump trực tiếp chúc mừng thành viên hai đội trước khi cùng ông Infantino trao chiếc cúp vàng cho đội trưởng Rodri. Khi các thủ tục chính thức kết thúc và tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào màn nâng cúp, phần lớn khách mời bắt đầu rời khu vực trung tâm. Tổng thống Mỹ vẫn đứng ở bên trái đội hình của nhà vô địch.

Video từ buổi lễ cho thấy Rodri có động tác hướng về phía ông Trump, dường như mời Tổng thống Mỹ dịch chuyển khỏi khu vực các cầu thủ đang tập trung. Chủ tịch FIFA sau đó tiến lại gần và hướng dẫn ông rời sân khấu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn có mặt trong những giây đầu tiên khi đội trưởng Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp.

FIFA cắt khoảnh khắc ông Trump đứng ăn mừng cùng tuyển Tây Ban Nha.

Theo The Telegraph, sự hiện diện kéo dài của Tổng thống Mỹ khiến ông lọt vào khung hình ghi lại khoảnh khắc đăng quang đầu tiên của Tây Ban Nha. Ông chỉ rời đi sau khi các thành viên đội vô địch tiếp tục chụp ảnh và ăn mừng.

Tuy nhiên, bức ảnh được tài khoản FIFA World Cup công bố trên nền tảng X sử dụng khung hình hẹp, tập trung vào Rodri cùng các cầu thủ đứng quanh chiếc cúp. Ông Trump bị cắt khỏi khung hình nâng cúp chiến thắng. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng không xuất hiện trong khung hình, dù ông có mặt trên sân khấu vào thời điểm Tây Ban Nha nâng cúp.

Tài khoản chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha đăng ảnh khác, trong đó huấn luyện viên De la Fuente vẫn xuất hiện cùng học trò. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha cũng sử dụng bức ảnh được chụp sau khi ông Trump và Chủ tịch Infantino rời sân khấu. Tổng thống Mỹ không có mặt trong phần lớn hình ảnh ăn mừng chính thức của La Roja.

Vụ "ông Trump bị FIFA cắt ảnh" thu hút sự quan tâm của truyền thông. The Guardian nhận định ông Trump nán lại thời điểm vốn thường được dành riêng cho đội vô địch. New York Post cũng cho rằng Tổng thống Mỹ đã xuất hiện trong khung hình nâng cúp trước khi được Chủ tịch FIFA hướng dẫn rời đi.

Trước đó, ông Trump nhận phản ứng trái chiều từ khán giả khi xuống sân tham dự lễ trao giải. Một số tiếng la ó vang lên lúc Tổng thống Mỹ xuất hiện cùng ông Infantino. Ông Trump vẫn hoàn tất việc trao huy chương và chúc mừng các cầu thủ Tây Ban Nha sau chiến thắng trước Argentina.

Sau phần lễ chính thức, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục ăn mừng cùng Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofía. Hình ảnh gia đình hoàng gia nâng cúp bên các tuyển thủ được chia sẻ rộng rãi, đánh dấu chức vô địch thế giới thứ hai của La Roja sau lần đăng quang năm 2010.

Đây không phải lần đầu ông Trump gây chú ý vì đứng lại trên sân khấu trong màn nâng cúp của một đội bóng. Tại FIFA Club World Cup 2025, ông cũng đứng cạnh đội trưởng Reece James khi Chelsea nâng danh hiệu. Khi đó, một số cầu thủ Chelsea tỏ ra bất ngờ vì Tổng thống Mỹ vẫn ở vị trí trung tâm sau khi hoàn thành nghi thức trao cúp.