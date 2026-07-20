Hàng nghìn người ở TPHCM trắng đêm xem Tây Ban Nha đánh bại Argentina

TPO - Hàng nghìn khán giả tại TPHCM hòa mình vào đêm nhạc rock của Microwave và Bức Tường, cùng thức trắng theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại Nhà thi đấu Phú Thọ.