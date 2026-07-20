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Giải trí

Hàng nghìn người ở TPHCM trắng đêm xem Tây Ban Nha đánh bại Argentina

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Hàng nghìn khán giả tại TPHCM hòa mình vào đêm nhạc rock của Microwave và Bức Tường, cùng thức trắng theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

VIDEO: Hàng nghìn khán giả cuồng nhiệt xem World Cup tại TPHCM.
VIDEO: Ban nhạc Bức Tường đốt nóng Nhà thi đấu Phú Thọ.
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Tối 19/7, hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) để tham gia Ngày hội người hâm mộ bóng đá VTV 2026. Diễn ra ngay trước trận Chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, chương trình kết hợp đại nhạc hội, hoạt động giao lưu cùng cầu thủ, bình luận viên và chuyên gia bóng đá, trước khi hàng nghìn khán giả cùng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của trận đấu.
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Khán giả hào hứng diện trang phục của tuyển Argentina và tuyển Tây Ban Nha, chuẩn bị theo dõi trận đấu đầy kịch tính.
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Mở màn là phần trình diễn bùng nổ cảm xúc của Microwave. Suốt 50 phút, ban nhạc đưa khán giả trở lại thanh xuân với Không tên, Ước mơ, Bay, Chỉ là giấc mơ, Phai, Tìm lại, Say, Quên...
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Theo ghi nhận của Tiền Phong, khán giả hò hét, hòa giọng cùng những ca khúc hit của Microwave.
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Microwave biến không gian nhà thi đấu Phú Thọ thành live concert của tuổi trẻ trước khi bước vào giờ xem bóng chính thức.
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Nếu Microwave mang đến nguồn năng lượng của rock hiện đại, sự xuất hiện của Bức Tường mang lại nguồn năng lượng khác biệt. Ban nhạc dẫn hàng nghìn khán giả qua nhiều không gian văn hóa và cảm xúc khác nhau.
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Mở đầu bằng Rock xuyên màn đêm, Bức Tường kéo cả khán phòng vào bầu không khí cuồng nhiệt của đêm diễn, đến với cao Tây Bắc hùng vĩ thông qua loạt ca khúc Trên đỉnh gió, Tiếng gọi và Men say. Ca khúc mang âm hưởng núi rừng, gợi khát vọng tự do giữa thiên nhiên hùng vĩ.
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Tiếp theo đó là Cơn mưa tháng năm đưa khán giả trở lại hoài niệm tuổi trẻ. Đi về phía mùa hè gợi mở hình ảnh những góc phố Hà Nội.
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Điểm nhấn của chương trình là tiết mục Ra khơi. Ca khúc tái hiện không khí của các làng chài miền Trung qua tiếng guitar, nhịp trống và giọng hát mạnh mẽ.
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Chương trình khép lại với các ca khúc quen thuộc của Bức Tường như Bông hồng thủy tinh, Mắt đen và Tình yêu bất tử. Theo ban tổ chức, Tình yêu bất tử từng được ban nhạc sáng tác dành tặng đội tuyển Việt Nam, thể hiện kỳ vọng bóng đá Việt Nam có ngày góp mặt tại World Cup. Ca khúc được trình diễn trong đêm chung kết World Cup 2026, truyền tải thông điệp về niềm tin và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu.
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Đường đến ngày vinh quang khép lại chương trình với phần hòa giọng của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tiết mục kết nối không khí của đêm nhạc với sự kiện bóng đá, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng, tinh thần vượt khó và niềm tin vào mục tiêu phía trước.
VIDEO: Người dân TPHCM trắng đêm xem World Cup.
Trạch Dương - Hồng Phúc
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