Hàng nghìn người ở TPHCM trắng đêm xem Tây Ban Nha đánh bại Argentina

TPO - Hàng nghìn khán giả tại TPHCM hòa mình vào đêm nhạc rock của Microwave và Bức Tường, cùng thức trắng theo dõi trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại Nhà thi đấu Phú Thọ.
Mở màn là phần trình diễn bùng nổ cảm xúc của Microwave. Suốt 50 phút, ban nhạc đưa khán giả trở lại thanh xuân với Không tên, Ước mơ, Bay, Chỉ là giấc mơ, Phai, Tìm lại, Say, Quên...
Nếu Microwave mang đến nguồn năng lượng của rock hiện đại, sự xuất hiện của Bức Tường mang lại nguồn năng lượng khác biệt. Ban nhạc dẫn hàng nghìn khán giả qua nhiều không gian văn hóa và cảm xúc khác nhau.
Đường đến ngày vinh quang khép lại chương trình với phần hòa giọng của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tiết mục kết nối không khí của đêm nhạc với sự kiện bóng đá, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng, tinh thần vượt khó và niềm tin vào mục tiêu phía trước.