'Conan' chiếm hết một nửa doanh thu rạp Việt

TPO - Chỉ qua hai ngày chiếu sớm, "Conan Movie 29" thu gần 40 tỷ đồng, bán hơn 405.000 vé và chiếm 49,2% thị trường. Bom tấn 250 triệu USD "The Odyssey" đứng thứ hai, trong khi ba vị trí còn lại thuộc về những tác phẩm dẫn đầu tuần trước.

Conan chiếm nửa doanh thu toàn thị trường

Phòng vé Việt cuối tuần qua trở thành cuộc cạnh tranh riêng giữa Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ và The Odyssey. Hai tác phẩm thu tổng cộng gần 59 tỷ đồng, đóng góp 72,8% doanh thu toàn thị trường.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, trong ba ngày từ 17-19/7, các rạp trên toàn quốc đạt tổng doanh thu khoảng 80,8 tỷ đồng. Riêng Conan Movie 29 mang về hơn 39,78 tỷ đồng trong hai ngày chiếu sớm 18-19/7, tương đương 49,2% thị phần.

Hoạt hình Nhật Bản bán được 405.797 vé/9.364 suất chiếu. Bình quân mỗi suất có hơn 43 khán giả, doanh thu trung bình đạt khoảng 4,25 triệu đồng/suất. Đây là hiệu suất vượt trội so với tất cả tác phẩm còn lại trong bảng xếp hạng.

Ngày 19/7, lượng khán giả tiếp tục đổ dồn vào Conan. Nhiều cụm rạp dành phần lớn phòng chiếu và các khung giờ đẹp cho phim, giúp tác phẩm duy trì vị trí dẫn đầu đến hết ngày. Tổng doanh thu của phim sau hai ngày chiếu sớm đạt gần 40 tỷ đồng. Đến trưa 20/7, con số tiếp tục tăng lên hơn 41,9 tỷ đồng.

Ban đầu, Thiên thần sa ngã trên xa lộ được giới thiệu có hai ngày chiếu đặc biệt trước khi chính thức khởi chiếu ngày 24/7. Sau màn mở đầu áp đảo, hệ thống rạp tiếp tục mở bán vé từ đầu tuần. Điều này đồng nghĩa tác phẩm nối liền lịch chiếu sớm với giai đoạn phát hành chính thức, không còn khoảng nghỉ trước ngày 24/7.

Conan Movie 29 đang oanh tạc rạp Việt.

Kết quả trên cho thấy sức hút ổn định của thương hiệu Conan tại Việt Nam. Phần phim thứ 29 tập trung vào Hagiwara Chihaya, đội trưởng đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Khi Conan, Ran, Sonoko, Sera Masumi và nhóm thám tử nhí đến Yokohama tham dự lễ hội mô tô, tay lái bí ẩn điều khiển chiếc xe màu đen xuất hiện, kéo theo hàng loạt tai nạn trên đường cao tốc.

Bên cạnh các màn rượt đuổi, tác phẩm khai thác quá khứ của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, hai thành viên đã qua đời của Học viện Cảnh sát. Sự kết hợp giữa phá án, hành động và câu chuyện giàu tính hoài niệm giúp bộ phim thu hút cả khán giả trẻ lẫn nhóm người xem đã theo dõi Conan trong nhiều năm.

The Odyssey đứng thứ hai với hơn 19,04 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, chiếm 23,6% tổng doanh thu thị trường. Bom tấn do Christopher Nolan đạo diễn bán được 143.135/ qua 3.226 suất chiếu.

Tổng số suất của phim chỉ bằng khoảng một phần ba Conan. Khoảng cách hơn 20 tỷ đồng giữa hai tác phẩm vì thế chủ yếu đến từ chênh lệch quy mô phát hành và số lượng phòng chiếu.

Trưa 20/7, The Odyssey đạt tổng doanh thu hơn 23,34 tỷ đồng tại Việt Nam. Đây là khởi đầu khá đối với bộ phim sử thi có thời lượng gần ba tiếng, kén suất chiếu và hướng đến nhóm khán giả trưởng thành.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh mức đầu tư được cho là khoảng 250 triệu USD cùng danh tiếng của Nolan, tác phẩm cần duy trì sức hút trong nhiều tuần để tạo thành hiện tượng phòng vé.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o và Jon Bernthal. Câu chuyện theo chân Odysseus trên hành trình trở về quê hương Ithaca sau cuộc chiến thành Troy.

Quy mô sản xuất, cách quay bằng máy IMAX và danh tiếng của Nolan giúp tác phẩm trở thành lựa chọn nổi bật nhất dành cho khán giả ngoài tệp gia đình của Conan.

Ba vị trí tiếp theo thuộc về nhóm phim từng dẫn đầu phòng vé tuần trước. Minions & Quái vật lùi xuống vị trí thứ ba nhưng vẫn thu thêm hơn 9,27 tỷ đồng, chiếm 11,5% thị trường.

Phim bán 86.533 vé/3.223 suất, trung bình gần 27 vé và khoảng 2,88 triệu đồng mỗi suất. Doanh thu lũy kế của tác phẩm đạt hơn 140,56 tỷ đồng, tiếp tục là phim ăn khách nhất trong nhóm đang phát hành.

Vị trí thứ tư thuộc về phim Việt Quỷ bắt hồn. Tác phẩm của đạo diễn Bùi Văn Hải thu hơn 4,36 tỷ đồng từ 51.414 vé/2.222 suất chiếu, tương đương 5,4% thị phần. Trung bình mỗi suất chỉ bán được khoảng 23 vé, đem về gần 1,96 triệu đồng.

Tổng doanh thu của Quỷ bắt hồn hiện đạt hơn 30,98 tỷ đồng. Phim vẫn là tác phẩm Việt có vị trí cao nhất nhưng khoảng cách với hai bom tấn ngoại khá lớn. Doanh thu ba ngày cuối tuần của phim chỉ bằng khoảng 11% Conan.

Hành trình của Moana khép lại top 5 với hơn 2,53 tỷ đồng, chiếm 3,1% thị trường. Phim bán 23.350 vé/1.274 suất, trung bình hơn 18 vé và gần 2 triệu đồng mỗi suất. Tổng doanh thu tại Việt Nam hiện đạt hơn 15,63 tỷ đồng, thấp hơn kỳ vọng dành cho dự án người đóng của Disney.

Ngoài top 5, hai phim Việt khác cũng không tạo được đột biến. Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian nâng tổng doanh thu lên hơn 9,82 tỷ đồng, trong khi Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt trời mới đạt khoảng 884 triệu đồng.

Conan rộng đường giữ ngôi đầu

Tuần này, chỉ có hai phim mới đáng chú ý là Lời nguyền huyết tộc và Công viên giải thoát. Cả hai đều không phải dự án có quy mô đủ lớn để cạnh tranh trực tiếp với Conan hay The Odyssey.

Lời nguyền huyết tộc là phim kinh dị do Nurhanisham Muhammad đạo diễn, có sự tham gia của Zul Ariffin, Shasha Abedul và Sofia Jane. Công viên giải thoát hướng đến nhóm khán giả yêu thích dòng phim giật gân. Với mức độ nhận diện còn hạn chế, hai tác phẩm nhiều khả năng chỉ bổ sung lựa chọn cho thị trường thay vì làm thay đổi thứ hạng.

The Odyssey và Conan rộng đường đạt doanh thu cao ở rạp Việt.

Bảng xếp hạng tuần tới được dự báo không có nhiều xáo trộn. Conan nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí số một nhờ lượng người hâm mộ lớn và lịch chiếu áp đảo. The Odyssey có cơ hội duy trì vị trí thứ hai nếu giữ được hiệu suất vé trên mỗi suất chiếu.

Cuộc đua chỉ có thể thay đổi rõ rệt vào cuối tháng 7, khi Spider-Man: Brand New Day ra mắt. Bom tấn Marvel phát hành ngày 31/7, đưa Tom Holland trở lại vai Peter Parker và có Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo cùng tham gia.

Ba ngôi sao của phim vừa xuất hiện trong The Odyssey: Tom Holland đóng Telemachus, con trai Odysseus, Zendaya hóa thân thành nữ thần Athena, Jon Bernthal đảm nhận vai Menelaus, chồng của Helen. Sự xuất hiện gần như liên tiếp của nhóm diễn viên này có thể tạo hiệu ứng nối dài giữa hai bom tấn.

Đó cũng là thời điểm Conan phải đối diện đối thủ đủ mạnh để cạnh tranh suất chiếu và có nguy cơ mất ngôi đầu. Trước khi Người Nhện xuất hiện, thám tử lừng danh gần như không gặp trở ngại đáng kể trên đường thống trị phòng vé Việt.