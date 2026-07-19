24 anh trai trầy da tróc vảy chọn đội

TPO - Trước khi bước vào Live stage 2, 24 nghệ sĩ của Tinh hà say hi vượt qua hội thao với hàng loạt thử thách oái oăm. Thảm gai, túi ngủ, máy chạy bộ cùng cơ chế giành thành viên khiến cuộc lập đội trở nên căng thẳng, đồng thời hé lộ những liên minh mới trong chương trình.

Tập 3 Tinh hà say hi chuyển trọng tâm từ sân khấu biểu diễn sang các thử thách thực tế. Kết quả của hội thao quyết định bảng điểm cá nhân, còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm đội trưởng, chọn đồng đội và lựa chọn ca khúc tại Live stage 2.

Thảm gai trở thành nỗi ám ảnh

Hội thao Tinh hà say hi Champions mở màn bằng cuộc diễu hành của 24 mascot. MC Trấn Thành xuất hiện trên chiếc xe có thiết kế đặc biệt, trong khi các nghệ sĩ chào sân cùng những em nhỏ. Một số gương mặt từng tham gia chương trình Anh trai và cái đuôi nhỏ như Danil, UYU, Chloe, Tin Tin, Tường Minh, bé Tư và Alex An Khang cũng góp mặt.

Sau phần mở đầu, 24 nghệ sĩ được chia thành ba đội Tím, Vàng và Xanh bằng hình thức lắc chai nước để xác định màu sắc. Họ lần lượt tham gia ba trò chơi, tích lũy điểm cá nhân trước khi bước vào vòng lập đội.

24 anh trai chật vật với màn chơi game.

Ở thử thách chạy tiếp sức cùng mascot, kích thước và đặc điểm của từng bộ trang phục trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Pháp Kiều gặp khó vì đôi giày cao gót nên không cố tăng tốc mà cùng mascot biến đường đua thành một màn catwalk.

HURRYKNG lại trở thành tâm điểm khi nhiều lần bị những người chơi khác đề nghị “check VAR”. Nam rapper phải nhận các hình phạt vì chưa tuân thủ đầy đủ luật của phần thi, tạo nên loạt tình huống gây cười.

Thử thách tiếp theo là đá bóng trong những bộ trang phục cồng kềnh mang tên Tạp hóa tuổi thơ, Du lịch cùng tôi, Đi đâu né đó, Cái đèn chùm, Tan trường và Đôi cánh thiên thần. Không ít thành viên cho biết chưa từng chơi bóng, trong khi phục trang khiến việc di chuyển, tranh chấp và dứt điểm khó khăn hơn.

Trái với dự đoán ban đầu, Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương liên tục ghi bàn. Hải Nam và Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vai trò bình luận, tạo thêm không khí cho trận đấu mang nhiều yếu tố giải trí.

Ám ảnh lớn nhất của 24 nghệ sĩ đến ở trò chơi Bay Hoặc Bơi. Với phần bơi, người chơi không xuống nước mà phải chui vào túi ngủ, cuộn người trên mặt sân để tiếp cận các phao tương ứng với những mốc điểm khác nhau.

Ở phần bay, các nghệ sĩ phải bật xa trên tấm thảm gai. Dù đây là dụng cụ của trò chơi, bề mặt đặc biệt vẫn khiến nhiều người dè chừng trước vạch xuất phát. Kimlong gây chú ý với khả năng bật xa, trong khi Wren Evans được Trấn Thành bế khỏi khu vực thi đấu. Nam MC sau đó trực tiếp thực hiện thử thách.

Hội thao cũng ghi nhận một số hành động hỗ trợ giữa các thành viên. Wean tặng Dương Domic 30 điểm, còn CongB chia cho Hyo 20 điểm. Những quyết định này phần nào tác động đến thứ hạng cá nhân và quá trình lập đội sau đó.

Chạy trên máy để giành đồng đội

Kết thúc các thử thách, Pháp Kiều đạt tổng điểm cao nhất. Nam ca sĩ cùng Dương Domic và Quang Hùng MasterD giành quyền làm đội trưởng dựa trên kết quả trình diễn và hội thao.

Ba vị trí đội trưởng còn lại được xác định bằng hình thức bình chọn giữa các thành viên, thuộc về Wren Evans, Captain Boy và Kimlong. Đây là lần đầu Kimlong đảm nhận vai trò dẫn dắt một đội tại chương trình. Wean Lê nhận định đàn em có thể mang đến bất ngờ trong vòng thi tiếp theo.

Quá trình lựa chọn thành viên diễn ra theo cơ chế mới. Khi nhiều đội trưởng muốn chiêu mộ cùng một người, hai đội trưởng bấm chuông nhanh nhất phải bước lên máy chạy bộ để thuyết phục nghệ sĩ đó gia nhập đội mình. Những người từ chối lời mời hoặc chưa được lựa chọn sẽ tạm thời đến Miền đất hứa.

Cơ chế này khiến việc lập đội mang dáng dấp của một vòng thi sinh tồn. Các đội trưởng vừa phải cân nhắc năng lực hát, rap, trình diễn và sản xuất của từng thành viên, vừa chạy đua để bảo vệ đội hình mong muốn.

Các anh trai chuẩn bị bước vào Live stage 2 sau màn cạnh tranh gay gắt.

Sau quá trình lựa chọn, sáu đội tại Live stage 2 được xác định. Đội Kimlong gồm Hurrykng, Jaysonlei và Dillan. Pháp Kiều đồng hành với Vương Bình, Dang Hong Hai và Thể Thiên. Đội Wren Evans có Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương và Hyo.

Dương Domic lựa chọn CongB, buitruonglinh và Wean Lê. Captain Boy kết hợp cùng Ivan, CoolKid và Xuân Định KY. Đội Quang Hùng MasterD gồm Sơn.K, Song Luân và Jsol.

Bảng xếp hạng tổng hợp sau vòng thi cũng được công bố. Pháp Kiều dẫn đầu, theo sau là Wean Lê và Dương Domic. Riêng bảng điểm dành cho các hoạt động thực tế, CongB đứng ở vị trí đầu tiên, tiếp đến là Quang Hùng MasterD và Wean.

Sau khi hoàn thiện đội hình, 24 nghệ sĩ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Live stage 2. Đề bài lần này yêu cầu mỗi đội xây dựng một tiết mục có sự giao thoa giữa nhạc cụ quốc tế, nhạc cụ dân tộc và chất liệu âm nhạc Việt Nam.

Sáu nghệ sĩ đồng hành gồm ban kèn Los Fuegos Horns, DJ kiêm nghệ sĩ saxophone Tory Sax, nghệ sĩ piano Vận Toàn, nhà sản xuất 2Pillz, nghệ sĩ guitar Leonsash và tay trống Emil Vergo.

Tương ứng với sáu khách mời là sáu bản demo Gentleman, Mất la bàn, Thế giới của anh, MVP, Mì cay cấp độ 7 và Mộng duyên.

Đội Dương Domic chọn Thế giới của anh, Quang Hùng MasterD nhận Mộng duyên, Pháp Kiều lựa chọn Mất la bàn. Ba ca khúc còn lại lần lượt thuộc về đội Wren Evans với MVP, đội Kimlong với Gentleman và đội Captain Boy với Mì cay cấp độ 7.

Khác với vòng trước, thử thách tại Live stage 2 không dừng ở khả năng hát và vũ đạo. Các đội phải tham gia phát triển ca khúc, phối khí và xây dựng hình ảnh, đồng thời tìm cách kết nối phong cách của nghệ sĩ khách mời với âm sắc Việt Nam.

Sau những tình huống thiên về giải trí tại hội thao, Live stage 2 là phép thử rõ hơn đối với năng lực chuyên môn và khả năng dẫn dắt của sáu đội trưởng. Sau Live stage 1 không ai nhường ai, đội hình được chia đồng đều, đi kèm sáu bản demo có màu sắc khác biệt, khiến tương quan giữa 24 nghệ sĩ có thể tiếp tục thay đổi sau vòng biểu diễn sắp tới.