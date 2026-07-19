Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Diễn viên ‘Mưa đỏ’ thông báo khẩn

Gia Linh

TPO - Phía đại diện của diễn viên Lâm Thanh Nhã vừa lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ. Đơn vị này khẳng định các nội dung trên là không chính xác, chưa được kiểm chứng, đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan gỡ bỏ thông tin sai lệch và khuyến nghị công chúng thận trọng, kiểm chứng trước khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.

Tối 18/7, Great Entertainment - đơn vị quản lý diễn viên Lâm Thanh Nhã - lên tiếng về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nam nghệ sĩ. Công ty khẳng định các nội dung này là không chính xác, chưa được kiểm chứng, không có cơ sở nhưng vẫn bị một số cá nhân, tổ chức và trang mạng đăng tải, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Lâm Thanh Nhã.

Great Entertainment cũng cho biết cá nhân khởi xướng việc đăng tải các thông tin này đã chủ động xóa bài viết. Trên cơ sở đó, công ty đề nghị các cá nhân, tổ chức và các trang mạng từng đăng tải hoặc chia sẻ nội dung liên quan nhanh chóng chấm dứt hành vi lan truyền thông tin sai sự thật và gỡ bỏ toàn bộ bài viết.

"Trước khi Great Entertainment buộc phải tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã", đại diện đơn vị quản lý nêu.

654646390-1516605640470472-5067905349359440460-n.jpg
Great Entertainment - đơn vị quản lý nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã - lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ.

Đơn vị quản lý cũng kêu gọi khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như hạn chế tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội.

Sau thông báo của Great Entertainment, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ Lâm Thanh Nhã và cho rằng các thông tin chưa được kiểm chứng không nên lan truyền. Một số bình luận cũng kêu gọi người đăng tải nội dung ban đầu có động thái đính chính sau khi bài viết đã được gỡ bỏ.

"Năm nay các nghệ sĩ nhà Great bị vu khống đặt điều quá. Ủng hộ động thái của công ty", "Nếu thông tin sai thì người đăng tin cũng cần lên bài đính chính chứ", "Người đăng bài cũng không giải thích gì mà chỉ xóa thôi. Có chuyện thì đòi diễn viên lên tiếng mà đến lúc công ty lên tiếng lại chẳng thấy đâu"... là những bình luận của khán giả về vấn đề.

625686743-1474824657981904-4920817607343216127-n-7187.jpg
Phía đại diện của Lâm Thanh Nhã khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trước đó, diễn viên Lâm Thanh Nhã gây chú ý khi một tài khoản Facebook đăng bài viết nhắc tên Lâm Thanh Nhã kèm cáo buộc nam diễn viên có hành vi tác động vật lý mình. Tài khoản đăng bài yêu cầu Lâm Thanh Nhã liên hệ trong vòng 24 giờ để giải quyết vụ việc liên quan đến nam diễn viên tác động vật lý bản thân xảy ra vào rạng sáng 14/7. Người này cũng mong những người quen biết nam diễn viên phim Mùa Đỏ chuyển lời để hai bên sớm liên lạc.

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1994, quê Tiền Giang, hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất từ năm 2018. Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim như Kẻ ẩn danh, Bác sĩ hạnh phúc và đặc biệt là vai diễn trong Mưa đỏ. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng có nhiều năm mưu sinh với các công việc khác nhau, trong đó có bán vé số và làm nhân viên khách sạn.

Gia Linh
#Lâm Thanh Nhã #tin đồn sai sự thật #Great Entertainment #bảo vệ nghệ sĩ #pháp lý #mạng xã hội #tin tức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe