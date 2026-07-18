Bom tấn thu gần 24 tỷ đồng/ngày, một mình oanh tạc rạp Việt

TPO - Trong ngày đầu chiếu sớm, "Conan Movie 29" thu hơn 18,3 tỷ đồng, bán gần 190.000 vé và chiếm khoảng 65% tổng doanh thu phòng vé Việt. Hoạt hình Nhật Bản cân cả phòng vé Việt, đẩy bom tấn "The Odyssey" cùng hàng loạt phim Việt xuống dưới bảng.

Conan oanh tạc ngày chiếu sớm

Ngày 18/7, phòng vé Việt chứng kiến sự xáo trộn lớn khi Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ bước vào ngày chiếu sớm đầu tiên. Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim thu hơn 18,3 tỷ đồng trong ngày từ 189.086 vé/4.985 suất chiếu.

Tính cả lượng vé đặt trước, tổng doanh thu hiện tại của phần phim thứ 29 về Conan đạt gần 23,75 tỷ đồng, dù ngày khởi chiếu chính thức là 24/7. So với doanh thu 13 tỷ đồng tiền vé đặt trước được ghi nhận chiều 17/7, doanh thu Conan tiếp tục tăng thêm hơn 10 tỷ đồng chỉ sau khoảng một ngày.

Thành tích đưa Conan lên vị trí số một phòng vé. Tổng doanh thu toàn thị trường ngày 18/7 ở mức khoảng 28 tỷ đồng, đồng nghĩa tác phẩm hoạt hình Nhật Bản đóng góp khoảng 65% số tiền bán vé.

Riêng doanh thu trong ngày của phim đã cao hơn tổng doanh thu rạp Việt của hai tác phẩm bom tấn Hollywood là The Odyssey và Moana Live Action.

Đứng thứ hai là The Odyssey của Christopher Nolan. Bom tấn thần thoại thu gần 5 tỷ đồng từ 35.730 vé/938 suất chiếu, nâng doanh thu tích lũy lên hơn 14,4 tỷ đồng. Mức thu của chỉ bằng khoảng 27% thành tích trong ngày của Conan.

Ở vị trí thứ ba, Minions & Quái vật kiếm thêm hơn 2,4 tỷ đồng, bán 21.866 vé/844 suất chiếu. Phim hoạt hình của Illumination hiện đạt tổng doanh thu hơn 136,1 tỷ đồng, vẫn là tác phẩm có doanh thu tích lũy cao nhất trong nhóm phim đang chiếu.

Hành trình của Moana xếp thứ tư với khoảng 634 triệu đồng từ 5.860 vé/412 suất. Tổng doanh thu của phiên bản người đóng hiện đạt hơn 14,5 tỷ đồng. Sau khởi đầu không như kỳ vọng, tác phẩm có Dwayne Johnson tham gia tiếp tục bị thu hẹp suất chiếu trước sức ép của Conan và The Odyssey.

Conan bỏ xa hàng loạt phim Việt.

Thương hiệu gần 30 năm chưa hạ nhiệt

Sức hút của Conan tại Việt Nam không phải hiện tượng nhất thời. Chuỗi phim điện ảnh do Toho phát hành từ năm 1997 trở thành món ăn hè quen thuộc của khán giả Việt.

Phần phim thứ 29 tập trung vào Hagiwara Chihaya, đội trưởng đội tuần tra giao thông thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Conan cùng Ran, Sonoko, Sera Masumi và nhóm thám tử nhí đến khu Minatomirai, Yokohama tham dự một lễ hội môtô. Sự kiện bị đảo lộn khi tay lái bí ẩn điều khiển chiếc mô tô màu đen xuất hiện, kéo theo chuỗi tai nạn trên đường cao tốc.

Bối cảnh Cầu vịnh Yokohama giúp bộ phim đẩy mạnh những trường đoạn rượt đuổi tốc độ cao. Bên cạnh vụ án chính, tác phẩm khai thác quá khứ của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, hai thành viên đã qua đời của Học viện Cảnh sát. Mối liên hệ giữa Chihaya với người em trai Hagiwara Kenji bổ sung lớp cảm xúc cho câu chuyện, thay vì chỉ dựa vào công thức phá án và hành động quen thuộc.

Tại Nhật Bản, phim đạt khoảng 13,5 tỷ yên sau 87 ngày phát hành, với hơn 9 triệu lượt khán giả, qua đó lọt nhóm bốn phần phim ăn khách nhất lịch sử thương hiệu. Tác phẩm từng thu khoảng 3,5 tỷ yên sau ba ngày mở màn và vượt 10 tỷ yên sau 27 ngày.

Doanh thu gần 24 tỷ đồng tại Việt Nam cho thấy những ý kiến trái chiều về chất lượng gần như không ảnh hưởng quyết định mua vé của khán giả. Với gần 5.000 suất trong ngày chiếu sớm đầu tiên, Conan nhiều khả năng độc chiếm phòng vé cuối tuần, đồng thời tạo khoảng cách lớn hơn với The Odyssey, Minions & Quái vật và nhóm phim Việt đang bám trụ ngoài rạp.

Bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan tiếp tục đẩy phim Việt xuống dưới bảng.

Phim Việt lép vế

Phim Việt lép vế trước sự xuất hiện của Conan. Quỷ bắt hồn là tác phẩm nội địa có vị trí cao nhất nhưng chỉ đứng thứ năm. Phim của đạo diễn Bùi Văn Hải thu gần 600 triệu đồng từ 7.043 vé/651 suất trong ngày, nâng tổng doanh thu lên hơn 28,79 tỷ đồng. Phim vẫn còn lượng suất chiếu tương đối nhưng hiệu quả lấp đầy không cao, đứng trước nguy cơ tiếp tục bị cắt lịch khi Conan bước vào hai ngày cuối tuần.

Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian rơi xuống vị trí thứ sáu, thu khoảng 350 triệu đồng từ 2.489 vé/211 suất. Tổng doanh thu của tác phẩm đạt hơn 9,25 tỷ đồng. Với định dạng chương trình truyền hình được đưa lên màn ảnh rộng, phim tạo được sự chú ý ban đầu nhờ dàn nghệ sĩ quen thuộc nhưng chưa hình thành sức bật dài hơi.

Một phim Việt khác là Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ Thần Mặt trời đứng thứ tám. Tác phẩm bán 2.311 vé/162 suất, thu khoảng 180 triệu đồng trong ngày và đạt tổng doanh thu hơn 630 triệu đồng.

Ba phim Việt xuất hiện trong nhóm 10 tác phẩm dẫn đầu chỉ thu tổng cộng khoảng 1,13 tỷ đồng trong ngày 18/7. Con số này chưa bằng 7% doanh thu của riêng Conan. Không chỉ bị phim ngoại vượt xa doanh thu, các tác phẩm nội địa đối mặt áp lực mất suất chiếu khi rạp ưu tiên bộ phim có tốc độ bán vé cao hơn.