Ba hoa hậu quốc tế ăn bánh mì ở TPHCM

TPO - Ba người đẹp quốc tế trải nghiệm bánh mì, cà phê sữa đá, thử áo dài và mua sắm thời trang Việt trong chuyến khám phá các địa điểm nổi bật ở trung tâm TPHCM.

Trong tập 7 chương trình WOW Ho Chi Minh City, Hoa hậu Hương Giang đảm nhận vai trò người dẫn đường, đồng hành cùng ba người đẹp quốc tế gồm Miss Grand International 2025 Emma Tiglao, Miss Grand International All Stars 2026 Vanessa Pulgarin và Miss Universe Thailand 2025 Veena Praveenar Singh. MC người Thái Lan Sakul Limpapanon cũng góp mặt trong hành trình.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là khách sạn có lịch sử hơn 100 năm nằm trên đường Đồng Khởi sầm uất. Khách mời chia sẻ cảm nhận về TPHCM và những trải nghiệm trong các lần đến Việt Nam.

MC Sakul Limpapanon cho biết anh nhiều lần ghé thăm thành phố, yêu thích món ăn địa phương. Emma Tiglao cũng có nhiều kỷ niệm với TPHCM. Trước đại dịch COVID-19, người đẹp Philippines du lịch một mình, thuê nơi lưu trú, đi xe máy khám phá địa đạo Củ Chi và thưởng thức cà phê trứng.

Ba người đẹp quốc tế Miss Grand International 2025 Emma Tiglao, Miss Grand International All Stars 2026 Vanessa Pulgarin và Miss Universe Thailand 2025 Veena Praveenar Singh (từ trái sang) khám phá ẩm thực, thời trang tại TPHCM.

Đây là lần đầu Hoa hậu Veena Praveenar Singh đến TPHCM. Người đẹp Thái Lan cho rằng thành phố khác với hình dung ban đầu của cô. “Tôi từng nghĩ TPHCM có nhiều nét tương đồng với Bangkok, nhưng ẩm thực ở đây thực sự tuyệt vời”, Veena nói.

Lần thứ hai trở lại thành phố, Vanessa Pulgarin dành sự quan tâm đặc biệt cho thời trang và hoạt động mua sắm. Người đẹp Colombia đánh giá cao chất lượng, thiết kế các sản phẩm được giới thiệu tại Việt Nam.

Mở đầu ngày trải nghiệm, Hương Giang mời các khách mời thưởng thức bánh mì và cà phê sữa đá. Đây là hai món ăn, thức uống quen thuộc với người dân TPHCM, đồng thời được nhiều du khách nước ngoài biết đến.

Vanessa hào hứng khi thử cà phê Việt bởi Colombia - quê hương cô - cũng nổi tiếng với ngành sản xuất cà phê. Các khách mời nhận xét bánh mì có phần vỏ giòn, nhân đa dạng, trong khi cà phê sữa đá gây ấn tượng bởi hương vị đậm.

Sau bữa sáng, đoàn tản bộ trên đường Đồng Khởi, một trong những tuyến đường trung tâm của TPHCM. Trong lúc di chuyển, ba hoa hậu quốc tế ngẫu hứng catwalk giữa phố, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Các người đẹp thưởng thức ẩm thực, catwalk giữa phố.

Tại một cửa hàng thời trang thiết kế, các người đẹp lựa chọn trang phục phù hợp với phong cách riêng. Emma Tiglao đề nghị được thử áo dài Việt Nam. Khi xuất hiện trong tà áo dài, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài nhẹ nhàng, nền nã.

Đoàn tiếp tục đến khu mua sắm để tìm hiểu các thương hiệu thời trang nội địa. Hương Giang đưa ra thử thách yêu cầu mỗi khách mời lựa chọn một bộ trang phục trong vòng năm phút. Sau đó, các người đẹp sử dụng những thiết kế vừa chọn để thực hiện video giới thiệu thời trang Việt.

Hoạt động này giúp khách mời tiếp cận nhiều phong cách khác nhau của thương hiệu trong nước, từ trang phục ứng dụng, trẻ trung đến những thiết kế mang tính trình diễn. Vanessa Pulgarin cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của thị trường thời trang tại TPHCM.

Khép lại hành trình, đoàn dùng bữa trưa tại khách sạn lâu đời mang phong cách kiến trúc Pháp ở trung tâm thành phố. Bữa ăn gồm các món đại diện cho ẩm thực ba miền Bắc, Trung, Nam.

Sau khi thưởng thức, các khách mời nhận xét món Việt có hương vị phong phú và cách kết hợp nguyên liệu đặc trưng. Ba người đẹp quốc tế cho biết muốn trở lại Việt Nam để tiếp tục khám phá ẩm thực, thời trang và đời sống của TPHCM.

WOW Ho Chi Minh City là series truyền hình thực tế thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love. Chương trình dự kiến gồm 20 tập, mỗi tập giới thiệu một hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và du lịch tại TPHCM.