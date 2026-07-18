Bỏ tư duy 'hát karaoke ngoài trời'

TP - Việc nhà sản xuất, ban tổ chức của nhiều chương trình âm nhạc hút khách liên tiếp xin lỗi và hứa hẹn sửa sai với khán giả thời gian qua chính là những tín hiệu tích cực, ghi nhận bước chuyển mình của concert Việt sau thời gian bùng nổ.

Concert Việt vào mùa sàng lọc

Ban tổ chức Những thành phố mơ màng summer 2026 đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì những trải nghiệm bị đánh giá “kinh hoàng”. Trong tâm thư gửi khán giả, ban tổ chức concert “đóng đô” ở công viên Yên Sở (Hà Nội) hứa hẹn: “Từ những bài học của Summer Show 2026, Những thành phố mơ màng sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ việc đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng các phương án ứng phó với thời tiết đến việc chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả”.

Hà Anh Tuấn luôn mang đến những concert như mơ.

Dù tâm thư được viết “có đầu có đuôi”, có xin lỗi, nhận lỗi, hứa hẹn… nhưng cũng chỉ giúp xoa dịu phần nào đó cơn giận của “thượng đế”. Bởi không phải lần đầu những người kiến thiết concert Những thành phố mơ màng xin rút kinh nghiệm và hứa hẹn. Nhưng “lời nói gió bay” làm khán giả mất niềm tin.

Một số bình luận từ cư dân thành phố mơ màng: “Sợi dây kinh nghiệm dài quá nhỉ, năm nào cũng thấy rút kinh nghiệm?”, “Xin lỗi từ 2024 đến 2026”… Sau tâm thư của đơn vị tổ chức, lướt Threads vẫn thấy những bài tố khổ và thề: Chia tay mơ màng từ đây. Có khán giả chụp ảnh đôi chân bị ghẻ gây mất ngủ 2 đêm. Một cư dân “tố” dịch vụ rửa chân tại chỗ thu 10.000 đồng/lượt. Những mùa trước, cư dân đã phàn nàn về khâu vận hành của chương trình, mùa hè năm nay họ vùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội vì “tức nước vỡ bờ”.

Dàn nghệ sĩ Việt trong Sao Concert - Trạm Sao 2: Quang Hùng MasterD, Dương Domic. Ảnh: Sao Concert.

Một số tài khoản kêu gọi tẩy chay thành phố mơ màng và gắn trách nhiệm cho nghệ sĩ: Vì sao biết chương trình tệ, nghệ sĩ vẫn cứ tham gia? Tại sao phải để khán giả phải lội bùn đến với thần tượng? Rapper MCK đã đáp lời bằng dòng trạng thái ngắn trên Threads: “Thấy các em khổ quá, xinh giai, xinh gái đứng bùn bẩn nhưng mà các em là những bông sen, các em có hiểu không? Chính vì thế nên mong ban tổ chức lần sau khắc phục tình trạng này, nếu không tôi không tiếp tục với mơ màng được nữa”. Vẫn biết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùi” nhưng những xinh gái, xinh trai chắc chắn không muốn chứng minh khí chất của mình bằng cách lội bùn “đu” concert. Những nghệ sĩ có tâm sẽ lưu ý đến trải nghiệm của khán giả khi nhận lời biểu diễn ở concert.

Không để xảy ra tình trạng khiến khán giả phải lội bùn xem ca nhạc, song Sao Concert - Trạm Sao 2 mới đây cũng phải xin lỗi khán giả: “Chúng tôi hiểu rằng, trong quá trình vận hành một chương trình có quy mô lớn, chắc chắn vẫn còn những tình huống phát sinh ngoài mong muốn khiến trải nghiệm của một số khán giả chưa thực sự trọn vẹn”. Nhiều khán giả than địa điểm diễn ra concert (Nhà thi đấu Phú Thọ TPHCM) “nóng khủng khiếp”, “nóng khủng hoảng”, “nóng điên lên được”.

Khán giả mua vé hạng sang (VVIP) với mong muốn chiếm trọn góc nhìn đẹp nhưng thực tế khiến họ thất vọng: chỉ thấy lưng nghệ sĩ. Âm thanh, ánh sáng, màn hình LED ở Sao Concert - Trạm Sao 2 còn hạn chế, khiến khán giả chưa thật sự đã mắt, đã tai. Có khán giả phản ứng gắt: “Concert dở tệ nhất 2026 gọi tên Sao Concert, từ khâu chuẩn bị tới khâu vận hành”. Nhưng bù lại, Sao Concert - Trạm Sao 2 lại chiếm giữ những gương mặt hút khách hàng đầu hiện nay. Dàn line-up (nghệ sĩ trình diễn) khiến khán giả trẻ đứng ngồi không yên bao gồm: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, MONO, Captain Boy, GREY D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh, Orange, Jey B. Hình ảnh và thảo luận về Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Phùng Khánh Linh… lập tức phủ sóng sau chương trình.

Khán giả hôm nay khắt khe hơn khi thưởng thức “bữa tiệc tinh thần”? Đạo diễn Quỳnh Lê, người đứng sau nhiều đại nhạc hội quy mô lớn, thừa nhận: “Khán giả bây giờ khắt khe hơn. Bởi thị trường công nghiệp âm nhạc ở ta đang phát triển, cộng thêm các show quốc tế về, sau nhiều trải nghiệm, khán giả sẽ có kiến thức hơn cũng như yêu cầu cao hơn từ ban tổ chức”.

Liệu các nhà sản xuất, đơn vị tổ chức concert có “hứa thật nhiều, quên thật nhiều” hay không? Một chuyên gia cho rằng: “Rất khó nói. Vì điều này tùy thuộc vào cái tâm của những người xào nấu “món ăn tinh thần” và chất lượng ê-kíp, đẳng cấp của từng đơn vị”. Ông nhận xét: “Các chương trình bây giờ vẫn rất hay bỏ quên khâu vận hành (check-in, phân luồng, chia khu vực, quản lý rủi ro…). Nguyên nhân có thể xuất phát từ yếu tố chủ quan, hoặc không đủ năng lực quản lý”. Theo bầu sô Hoàng Tiến, không nên đổ hết lỗi lên đơn vị tổ chức với những tình huống bất khả kháng: “Mưa cũng được xem là một trong những tình huống bất khả kháng. Nếu ban tổ chức đã đưa ra khuyến cáo với khán giả trước khi đến xem, hoặc nếu khán giả biết rõ địa điểm biểu diễn ngoài trời và điều kiện cơ sở vật chất không đạt tiêu chuẩn mà vẫn chấp nhận mua vé và cố đi xem thì cũng khó quy tội hoàn toàn cho Ban tổ chức”.

Có khán giả lên tiếng: “Đừng mang tư duy hát karaoke ngoài trời để bán vé bạc triệu”. Họ đòi hỏi trải nghiệm phải xứng đồng tiền, xứng với thời gian và công sức họ bỏ ra “đu” concert. Đạo diễn Quỳnh Lê tán đồng quan điểm trên. “Giá vé concert hiện nay không rẻ. Khán giả đòi hỏi cao chứng tỏ tư duy và trải nghiệm của họ thay đổi theo chiều hướng tích cực”, Quỳnh Lê nói.

Một phú bà “đu” concert Việt chia sẻ: “Những đơn vị không làm được những concert chất lượng sẽ tự đào thải. Concert Việt đang bước vào thời sàng lọc. Khán giả không còn mua vé bằng niềm tin nữa”. Quý bà bỏ phiếu một số concert đưa lại trải nghiệm tốt: “Concert của Hà Anh Tuấn, chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, concert All-Rounder của Soobin Hoàng Sơn, concert Sky Note của Quốc Thiên…”.

Nuôi dưỡng nguồn lực khổng lồ

Ở thời điểm hiện nay, không nghệ sĩ nào dại sa vào tranh cãi “Khán giả nuôi nghệ sĩ” như vài năm trước. Từ nhà sản xuất đến thần tượng đều cưng chiều fan hết mực. Sau Sao Concert - Trạm Sao 2, có bạn gái đăng tấm ảnh và video tạo dáng với Quang Hùng MasterD và viết: “Sau khoảnh khắc ấy tôi đã chuyển từ trạng thái fan girl sang anti (tức từ người hâm mộ nữ sang người đố kỵ)”. Đây là cách nói hài hước nhằm ca ngợi vẻ ngoài sáng láng, thần thái ngút ngàn của thần tượng. Có bạn lại thích khoảnh khắc nhảy chân sáo trên sân khấu Sao Concert - Trạm Sao 2 của giọng ca Tình đầu quá chén.

Không yêu chiều, không làm hài lòng khán giả thì tương lai của nhà sản xuất và thần tượng không biết đi về đâu. Chiếm giữ lượng fan đông đảo hiện nay chính là Soobin Hoàng Sơn với “vương quốc” KINGDOM. KINGDOM hoạt động bài bản, nêu cao tinh thần đoàn kết, sở hữu tiềm lực vật chất dồi dào. Có nàng “công chúa” của “vương quốc” này sẵn sàng chi cả tỷ đồng đấu giá chiếc cúp cho hoạt động thiện nguyện trong một sự kiện âm nhạc để làm đẹp mặt thần tượng. Có thể nói, nếu được lòng fan thì thần tượng “muốn gì có nấy”. Fan không ngại ra nước ngoài “đu” concert của “thần tượng”. Nhưng họ cũng sẵn sàng quay lưng nếu “thần tượng” làm họ tổn thương hoặc thất vọng.

Sức mạnh của người hâm mộ lớn mức nào chắc chắn nhà sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hiểu hơn ai hết. Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai trải qua 9 đêm nhạc khổng lồ, thiết lập kỳ tích cháy vé liên tiếp, chứng tỏ sự hùng mạnh của “vương quốc” gai con. Ở vị trí sản xuất chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được đánh giá như “cỗ máy” tạo thần tượng, đơn vị được gai con thân thiết gọi là “Dê Thị” (Yeah1) thận trọng trong từng bước đi. Giữ chân gai con là chiến lược của họ. Cho nên, “Dê Thị” luôn cầu thị, sẵn sàng nói lời xin lỗi nghệ sĩ, xin lỗi fan khi nhận thấy những phản ứng kém tích cực hướng đến chương trình.

CEO cam kết sau những ồn ào không đáng có: “Tôi mong khán giả cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực của mình”. Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 sóng gió hơn mùa Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu, ngay từ khi mới bắt đầu.

“Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” là lời nhắn gửi của gai con tới nhà sản xuất và nghệ sĩ tham gia chương trình. Đạo diễn Quỳnh Lê nhìn nhận, khi ban tổ chức, nhà sản xuất của một số chương trình âm nhạc được yêu thích lên tiếng thừa nhận sai sót, gửi lời xin lỗi và lời hứa đến khán giả, là những tín hiệu tích cực. “Đối diện với sự thật để khắc phục là sự tôn trọng khán giả, mặt khác cũng là bài học để các đơn vị cẩn trọng hơn, chỉn chu hơn, nâng tầm cho các show sau”, anh nói.