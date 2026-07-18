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Biên phòng Lai Châu gấp rút điều lực lượng chi viện Mường Than và Than Uyên

Nguyễn Minh - Đức Duẩn

TPO - Trước diễn biến mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nặng tại hai xã Mường Than và Than Uyên, chiều 18/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng khẩn trương cơ động tới hiện trường, phối hợp tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu điều động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện (1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương và 1 xe 29 chỗ) khẩn trương cơ động đến địa bàn hai xã Mường Than và Than Uyên.

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Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ công tác đã hoàn tất công tác chuẩn bị, mang theo trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng.

Tại hai xã, lực lượng của đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Giao nhiệm vụ cho 32 cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tiếp cận địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ, khoa học với chính quyền địa phương và các lực lượng, triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng đó, các tổ công tác phải thường xuyên nắm chắc diễn biến thời tiết, đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp; chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của người chỉ huy; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình giúp đỡ nhân dân.

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Lực lượng Biên phòng Lai Châu cơ động đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở ở hai xã Mường Than và Than Uyên để triển khai nhiệm vụ.

Theo thông tin của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều khu dân cư. Riêng tại xã Than Uyên, hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị sạt lở, đổ tường, nước tràn vào làm hư hỏng tài sản. Tại nhiều khu vực, bùn đất phủ kín sân, nhà dân; một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nguyễn Minh - Đức Duẩn
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