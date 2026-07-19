Đà Nẵng phân cấp mạnh, xã được quyết dự án đầu tư công đến 40 tỷ đồng

TPO - Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền hàng loạt lĩnh vực quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách. Đáng chú ý, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đầu tư các dự án xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng, góp phần rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có quyết định phân cấp, ủy quyền nhiều nội dung quan trọng trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Động thái này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao tính chủ động cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Đà Nẵng đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền cho sở ngành, xã phường.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án không có cấu phần xây dựng.

Đối với các dự án có cấu phần xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 2 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quản lý.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã được trao quyền quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất) đối với các dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Thẩm quyền này cũng bao gồm các dự án, nhiệm vụ quy hoạch được tiếp nhận từ các ban quản lý dự án của thành phố và các đơn vị cấp quận, huyện trước đây.

Bên cạnh đó, Giám đốc các Sở Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cũng được quyết định đầu tư các dự án xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quản lý.

Đối với các dự án không có cấu phần xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính được quyết định đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (trừ lĩnh vực công nghệ thông tin). Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố cũng được quyết định đầu tư các dự án cùng loại có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng theo phạm vi quản lý.

Quyết định cũng mở rộng thẩm quyền trong công tác quyết toán vốn đầu tư. Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án nhóm A, B, C do Chủ tịch UBND thành phố và các đơn vị được ủy quyền quyết định đầu tư; trong khi Chủ tịch UBND cấp xã được phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc phạm vi được giao quyết định đầu tư và một số khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Việc phân cấp, ủy quyền có hiệu lực đến hết 31/12/2027.