Đà Nẵng: 21 cây cầu 'nằm chờ' đường dẫn

TPO - Những cây cầu mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, kết nối vùng và thúc đẩy giao thương. Thế nhưng, khi cầu hoàn thành mà đường dẫn vẫn bị "treo", hiệu quả đầu tư công bị suy giảm, nguồn lực xã hội bị lãng phí và người dân tiếp tục phải chờ đợi.

TP. Đà Nẵng hiện còn 21 dự án cầu và đường dẫn kết nối chưa hoàn thành, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (BQL dự án) được giao phụ trách 14 dự án, 7 dự án còn lại do các địa phương và đơn vị khác quản lý.

Điểm chung của hầu hết các công trình này là phần cầu đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng lớn, nhưng đường dẫn vẫn "đứng bánh" vì vướng giải phóng mặt bằng hoặc thiếu nguồn vật liệu.

Cầu Quảng Đà đã xây xong nhưng đường dẫn vẫn dang dở.

Theo ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc BQL dự án, với nhóm 5 công trình do đơn vị làm chủ đầu tư ngay từ đầu, tiến độ hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu của UBND thành phố sau khi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng và đất đắp.

Theo kế hoạch, cầu An Bình sẽ hoàn thành trong tháng 7/2026; cầu Sông Thu hoàn thành trước ngày 30/9; cầu Văn Ly hoàn thành vào cuối năm 2026; cầu Nghĩa Tự sẽ thông xe vào ngày 30/12/2026 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2027. Riêng cầu Tam Hòa dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027 do còn vướng giải tỏa một hộ dân.

Đáng chú ý là dự án 3 cầu và tuyến đường kết nối vùng nguyên liệu huyện Quế Sơn (cũ), tổng vốn đầu tư gần 340 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm triển khai, dự án mới đạt hơn 36% giá trị hợp đồng.

Theo BQL dự án, hợp đồng thi công đã hết thời gian thực hiện từ năm 2025 nhưng chưa hoàn tất thủ tục gia hạn. Hiện mặt bằng còn vướng đấu nối quốc lộ 1, thủ tục cấp phép cầu vượt đường sắt và giá vật liệu, nhân công tăng mạnh khiến nhà thầu dừng thi công.

Tại dự án cầu Tây An 1, Tây An 2 và tuyến đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, tiến độ mới đạt hơn 54%. Hiện nay vẫn còn 17 hộ dân chưa được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 11 hộ chưa có đất tái định cư. Một số hộ không đồng ý nhận nền tái định cư vì khoản tiền chênh lệch phải nộp quá lớn.

Cầu Tam Tiến cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dự án đạt khoảng 45% khối lượng, hợp đồng đã hết hạn từ cuối năm 2025 nhưng chưa được gia hạn. Hiện dự án còn 29 thửa đất chưa hoàn tất bồi thường và ba trường hợp chưa giải quyết dứt điểm.

Một trong những công trình được thành phố đặc biệt quan tâm là cầu Quảng Đà trên tuyến vành đai phía Bắc. Dự án này có tổng vốn gần 376 tỷ đồng nhưng đến nay mới bàn giao được hơn một nửa mặt bằng đường dẫn.

Tương tự, đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện đã hoàn thành khoảng 93% nhưng vẫn còn gần 350 m đường chưa thể thi công vì vướng 11 hồ sơ giải phóng mặt bằng. Cầu Bình Sa - Bình Hải cũng đã hoàn thành phần cầu, trong khi đường dẫn mới đạt khoảng 39% do còn ba hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Điểm chung của hầu hết các công trình là phần cầu đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng lớn, nhưng đường dẫn vẫn "đứng bánh"

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng, giải phóng mặt bằng vẫn là "nút thắt" lớn nhất của các dự án. Thành phố yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận dụng tối đa các chính sách bồi thường có lợi cho người dân theo quy định. Nếu đã thực hiện đầy đủ chính sách nhưng vẫn không chấp hành thì phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố cũng giao thời hạn cụ thể cho từng địa phương, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm bàn giao mặt bằng sạch. Cùng với việc bổ sung nguồn vật liệu, xử lý dứt điểm các hợp đồng đình trệ, bố trí đủ vốn, thì tháo gỡ mặt bằng phải được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.