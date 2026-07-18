Du lịch Đà Nẵng bứt phá, dòng vốn ngoại tỉnh hướng tới bất động sản 'chìa khóa trao tay, khai thác được ngay'

Khi nhà đầu tư ngày càng coi trọng hiệu quả sử dụng vốn và chi phí thời gian, các sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng khai thác ngay sau bàn giao trở thành lựa chọn ưu tiên. Quỹ căn hoàn thiện Ocean Village thuộc khu Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay đang được nhiều nhà đầu tư ngoại tỉnh quan tâm nhờ lợi thế tạo dòng tiền ngay từ ngày đầu giữa bối cảnh du lịch Đà Nẵng bứt phá.

Du lịch Đà Nẵng tăng tốc, nhu cầu khai thác lưu trú bùng nổ

6 tháng đầu năm 2026, du lịch Đà Nẵng bứt phá ngoạn mục với gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ, kéo GRDP thành phố tăng 9,52% và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Động lực tăng trưởng đến từ sự bùng nổ của khách quốc tế khi lần đầu vượt 5,2 triệu lượt, chiếm hơn một nửa tổng lượng khách nhờ mạng lưới 21 đường bay thẳng, thu hút các thị trường có mức chi tiêu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

Song song với đó là sự gia tăng của khách tàu biển hạng sang, khách đường sắt và các đoàn MICE quy mô lớn, đưa doanh thu lưu trú và F&B đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 21,6%. Công suất phòng duy trì ở mức cao đang tạo lực hút mạnh đối với dòng vốn đầu tư vào bất động sản khai thác du lịch.

Chứng kiến nhu cầu lưu trú tăng nhanh, nhà đầu tư không còn đặt câu hỏi “có nên đầu tư hay không”, mà quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nào để tài sản tạo dòng tiền nhanh nhất.

Là người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, anh Lê Đức Bình (Hưng Yên) sớm đón đầu tiềm năng khu vực Tây Bắc Đà Nẵng khi lựa chọn một căn xây thô tại Đảo Ngọc để thiết kế thành không gian nghỉ dưỡng dành riêng cho gia đình. Tuy nhiên, với mục tiêu đầu tư, anh lại đưa ra lựa chọn khác.

Anh Lê Đức Bình vừa ký HĐMB căn xây thô Đảo Ngọc và đang có ý định đầu tư thêm căn hoàn thiện Ocean Village để kinh doanh

“Căn xây thô phù hợp để tôi tự thiết kế thành không gian nghỉ dưỡng cho gia đình. Còn với bài toán đầu tư, tôi lựa chọn Ocean Village vì có thể nhận bàn giao là khai thác ngay, đón dòng khách quốc tế đang tăng mạnh tại Đà Nẵng mà không phải mất thêm thời gian hoàn thiện hay giám sát tài sản”, anh Bình chia sẻ.

Quan điểm của anh Bình phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong nhóm nhà đầu tư cao cấp: sẵn sàng bỏ vốn lớn để sở hữu tài sản chất lượng, nhưng không muốn tiếp tục dành nguồn lực cho các khâu hoàn thiện, giám sát hay vận hành sau giao dịch, đặc biệt là nhà đầu tư ngoại tỉnh.

Cùng chung góc nhìn, anh Trần Tâm (TP.HCM) vừa lựa chọn Ocean Village, nhìn nhận số liệu du lịch bùng nổ của Đà Nẵng chính là lời giải vững chắc cho bài toán dòng tiền mà anh tìm kiếm.

“Khi thị trường bước vào giai đoạn tăng tốc, thời gian chính là chi phí. Một sản phẩm hoàn thiện giúp tôi không phải mất thêm nguồn lực cho thi công hay vận hành, mà có thể đưa tài sản vào khai thác ngay để đón trọn dư địa tăng trưởng của hạ tầng và tối ưu dòng tiền từ ngày đầu”, anh Tâm nói thêm.

Bảo chứng dòng tiền từ đơn vị vận hành chuyên nghiệp và hạ tầng tiện ích

Sức hút của quỹ căn giới hạn chỉ 177 sản phẩm Ocean Village còn nằm ở quy hoạch sản phẩm thông minh. Được thiết kế linh hoạt từ 2 đến 4 phòng ngủ trên nền kiến trúc giao thoa giữa Địa Trung Hải, Tân cổ điển mặt ngoài và phong cách Indochine sang trọng phía trong, quỹ căn này tối ưu hóa mọi công năng để sẵn sàng đưa vào khai thác kinh doanh ngay khi nhận bàn giao.

Đối với nhiều nhà đầu tư, đây là lợi thế đặc biệt quan trọng. Mỗi tháng chậm khai thác đồng nghĩa với việc dòng tiền bị trì hoãn, trong khi chi phí vốn vẫn tiếp tục phát sinh.

Ocean Village nổi bật với sự kết hợp giữa kiến trúc Địa Trung Hải và Tân cổ điển sang trọng

Sản phẩm “chìa khóa trao tay, khai thác được ngay” Ocean Village còn giải quyết bài toán vận hành thông qua chính sách chủ đầu tư cam kết thuê lại với lợi nhuận lên tới 21% giá trị tài sản trong ba năm đầu, dưới sự quản lý của Vinpearl.

Không gian bàn giao hoàn thiện nội thất phong cách Indochine sang trọng tại Ocean Village

Ông Ngô Xuân Ngọc, Giám đốc dự án New Starland, đưa ra một phép tính đầy thuyết phục: “Với gần 9,8 triệu lượt khách đổ về Đà Nẵng chỉ trong nửa năm, toàn bộ quỹ căn giới hạn 177 sản phẩm tại Ocean Village chỉ cần hấp thụ chưa đầy 1% lượng khách này đã đủ để lấp đầy 100% công suất phòng quanh năm”.

Ông Ngọc cũng khẳng định sự khan hiếm tự nhiên này, cộng hưởng cùng đặc quyền bàn giao hoàn thiện và năng lực khai thác chuyên nghiệp của Vinpearl, chính là giải pháp then chốt giúp Ocean Village bỏ qua giai đoạn chờ đợi, đi thẳng vào chu kỳ sinh lời và giải phóng hoàn toàn áp lực dòng tiền cho chủ sở hữu.

VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay quy mô 225ha bảo chứng nguồn khách quanh năm

Sức hút thương mại của sản phẩm còn được cộng hưởng từ chuỗi tiện ích quy mô lớn nội khu Đảo Ngọc như VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay, tuyến phố đi bộ Emerald Boulevard, công viên Bách Thảo… tạo thành một phễu tiêu dùng khép kín đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Sở hữu Ocean Village tại vịnh biển Tây Bắc Đà Nẵng chính là lời khẳng định cho triết lý đầu tư thế hệ mới khi dòng vốn ngoại tỉnh vẫn tự động sinh lời hiệu quả và an toàn, trong khi giá trị tài sản được bảo toàn như một di sản truyền đời.