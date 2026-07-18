Dự án bất động sản nào đóng góp vào tổng thu gần 62.800 tỷ tiền đất cho Hà Nội?

TPO - Nhiều dự án bất động sản quy mô lớn như Tây Hồ Tây, Ciputra, khu đô thị Cao Xà Lá hay Him Lam Long Biên... đã đóng góp chủ yếu vào tổng thu gần 62.800 tỷ đồng từ đất của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội về thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tổng thu từ nhà, đất đạt 62.792 tỷ đồng, tương đương 63,1% dự toán và bằng 72,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách từ nhà, đất tại Hà Nội đạt 62.792 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp phát triển dự án khu đô thị đóng góp lớn vào mức thu trên.

UBND TP Hà Nội cho biết, để đạt được mức thu trên, 6 tháng đầu năm 2025 phát sinh các khoản thu từ nhà đất của các dự án lớn, trong khi đó nguồn thu 6 tháng đầu năm 2026 từ các dự án và đấu giá đất ít hơn nhưng cơ bản số thu về đất dự kiến đạt khá so với dự toán pháp lệnh.

Trong cơ cấu nguồn thu từ đất, tiền sử dụng đất tiếp tục chiếm đa số, với 53.704 tỷ đồng, đạt 64,8% mức dự toán, bằng 72,6% so với cùng kỳ.

Nổi bật trong danh sách các dự án nộp ngân sách là Dự án Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, do Công ty TNHH Phát triển THT thực hiện, với số tiền hơn 9.458 tỷ đồng.

Đứng tiếp theo là Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn II của Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long, nộp hơn 9.144 tỷ đồng.

Một dự án khác cũng đóng góp 9.043 tỷ đồng, là khu chức năng đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi (thường được gọi là dự án Cao Xà Lá) do Công ty CP Xavinco thực hiện.

Ba dự án này đã đóng góp hơn 27.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất, chiếm hơn một nửa tổng số thu từ khoản mục này trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh tiền sử dụng đất, nguồn thu từ tiền thuê mặt đất, mặt nước cũng đạt 8.230 tỷ đồng, tương đương 54,9% dự toán và bằng 67,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, dự án khu đô thị tại số 233, 233B, 235 Nguyễn Trãi tiếp tục phát sinh khoản nộp hơn 2.138 tỷ đồng tiền thuê đất.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư Long Biên đã nộp gần 1.290 tỷ đồng đối với dự án đầu tư xây dựng sân golf và dịch vụ Long Biên (hạng mục phụ trợ Khu biệt thự sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên).

Ngoài ra, Công ty TNHH Duyên Hà cũng nộp hơn 1.109 tỷ đồng liên quan dự án khách sạn 5 sao tại số 18 Cao Bá Quát.

Nguồn thu khác từ cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt khoảng 600 tỷ đồng, hoàn thành 60% dự toán và tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước.