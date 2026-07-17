Ra mắt Grandworld Park Golf 18 Holes - 'Stay & Play' mới tại Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc

Vừa chính thức ra mắt, Grandworld Park Golf 18 Holes nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới tại khách sạn Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc. Được kết nối trực tiếp với khách sạn, sân golf mang đến mô hình “Stay & Play” kết hợp liền mạch giữa lưu trú, thể thao và giải trí trong cùng một điểm đến. Sự kết hợp này mở ra một trải nghiệm mới, nơi kỳ nghỉ không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng mà còn trở thành hành trình tận hưởng All-in-one, từ vận động ngoài trời đến thư giãn bên biển.

Được thiết kế theo phong cách park golf hiện đại, Grandworld Park Golf sở hữu 18 hố trải dài trên không gian mở gần biển, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và cảnh quan nhiệt đới. Các đường chơi uốn lượn mềm mại, đan xen giữa những dải fairway xanh mướt, bunker được bố trí chiến lược và hệ thống green có độ khó vừa phải, tạo nên trải nghiệm cân bằng giữa thử thách và sự dễ tiếp cận. Khoảng cách mỗi hố linh hoạt từ khoảng 40m đến hơn 130m, mang lại nhịp độ chơi đa dạng, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn golfer có kinh nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, sân golf còn gây ấn tượng bởi trải nghiệm thị giác và cảm xúc xuyên suốt hành trình 18 hố. Người chơi di chuyển giữa những khoảng xanh rộng mở, đón gió biển và tận hưởng tầm nhìn thoáng đãng hướng ra không gian ven biển Phú Quốc. Sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa các hố, cùng hệ thống di chuyển bằng tuk tuk nội khu, giúp hành trình chơi trở nên liền mạch và thư giãn hơn, đúng với tinh thần “golf giải trí”.

Một trong những điểm khác biệt của Grandworld Park Golf là khả năng kết nối trực tiếp với hệ sinh thái tại Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc. Sau mỗi vòng golf, du khách có thể dễ dàng quay trở lại khách sạn chỉ trong vài phút, tiếp tục tận hưởng hệ tiện ích All-Inclusive - yếu tố then chốt tạo nên trải nghiệm “Stay & Play” trọn vẹn.

Tại Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc, du khách được trải nghiệm gói All-Inclusive (AI package) với hệ dịch vụ được thiết kế đồng bộ, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng. Từ hồ bơi ngoài trời quy mô lớn, khu Aquapark sôi động, Kid’s Club tiêu chuẩn quốc tế đến khu spa thư giãn và trung tâm thể thao, mọi tiện ích đều được tích hợp trong cùng một không gian. Hệ thống nhà hàng phục vụ buffet và à la carte với thực đơn đa dạng từ Á đến Âu kèm chứng nhận Halal, cùng các quầy bar như Capri Bar hay Garden Pool Bar, mang đến trải nghiệm ẩm thực liên tục trong ngày.

Đặc biệt, Palm Beach Club - khu vực bãi biển riêng của khách sạn - trở thành điểm nhấn hoàn hảo sau mỗi vòng golf. Tại đây, du khách có thể thư giãn với cocktail bên biển, tham gia các hoạt động giải trí hoặc tận hưởng những sự kiện âm nhạc, beach party sôi động. Sự kết hợp giữa nhịp chơi golf ban ngày và không gian giải trí buổi chiều và tối tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch, không bị gián đoạn.

Không chỉ phục vụ khách lẻ, mô hình “Stay & Play” còn mở ra tiềm năng lớn cho phân khúc khách đoàn và MICE. Với không gian rộng, cảnh quan mở và hạ tầng đồng bộ, Grandworld Park Golf có khả năng tổ chức các giải đấu, hoạt động team building và sự kiện ngoài trời quy mô lên đến 2.000 khách. Sự kết nối trực tiếp với khách sạn từ lưu trú, ăn uống đến tổ chức chương trình, mang lại trải nghiệm trọn gói và tiện lợi cho các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh du lịch đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa và tích hợp trải nghiệm, Grandworld Park Golf 18 Holes không chỉ là một sân golf, đây còn là một phần của hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện, nơi du khách có thể kết hợp vận động, thư giãn và giải trí trong cùng một hành trình.

Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc không chỉ nâng cao giá trị kỳ nghỉ mà còn góp phần định hình phong cách du lịch hiện đại: tiện lợi, linh hoạt và giàu cảm hứng. Trong tương lai, khách sạn hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến nổi bật cho du khách trong nước và quốc tế khi tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại đảo Ngọc Phú Quốc.

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