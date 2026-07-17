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Sảnh chờ được cải tạo thành 2 căn hộ lưu trú đắt giá

Thúy Hiền

TPO - Từ một sảnh chờ, diện tích được cải tạo thành hai căn hộ cho dịch vụ lưu trú với thẩm mỹ mang hơi thở chiết chung.

"Tôi dùng từ vĩnh cửu để nói về sắc độ đỏ Eternal cùng cách dùng nội thất hơi hướng chiết trung sẽ khiến không gian nghỉ dưỡng này không bị lỗi thời trong ít nhất 30 năm tới!" Là giải đáp của nhà thiết kế khi đặt tên dự án là "Hội An vĩnh cửu".

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Ẩn mình trong khu vườn bí ẩn nhưng lại nằm ngay trung tâm thành phố Hội An, hai căn phòng đầy nắng này được cải tạo từ khu sảnh chờ trong vòng 1 tháng.

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Mỗi chi tiết trong công trình đều được nhà thiết kế chọn lọc và cân nhắc kỹ lưỡng. Từ chất liệu đến màu sắc, họa tiết đều được tự tay chọn lựa để tạo nên tinh thần riêng biệt khó tìm thấy tại các khu lưu trú cùng khu vực.

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Hai nhà vệ sinh được lựa chọn từng viên gạch thủ công vẽ tay, sắp xếp ngẫu hứng thành chiếc bồn rửa mặt độc nhất vô nhị mang tới trải nghiệm khác biệt hoàn toàn với lavabo men trắng thông dụng.

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Thúy Hiền
NTK. Phuong Anh Nguyen
#căn hộ #lưu trú #cải tạo #sảnh chờ #thiết kế

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