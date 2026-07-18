Ngôi nhà ‘biết thở’ giữa lòng thành phố

TPO - Tổ ấm của một cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ, nơi mọi góc nhỏ đều là sự kết hợp của tính toán kỹ thuật và cảm xúc sống.

Khác với những mẫu nhà phố thường thấy vốn kín cổng cao tường và bó hẹp trong những bức tường bê tông ngôi nhà này chọn cách “thở”. Những khoảng trống được khéo léo đặt vào giữa lòng nhà: một giếng trời ngập ánh sáng, một góc sân nhỏ, một bức tường gạch bông gió vừa riêng tư, vừa thông thoáng.

Phòng khách - bếp - phòng ăn nối liền thành một trục dài, kết hợp với một khoảng vườn trồng cây xanh và chỗ lũ trẻ chơi đùa mỗi chiều. Không gian tầng trệt được thiết kế như một “căn nhà lớn trong căn nhà”, nơi mọi người có thể vừa nấu ăn, vừa trò chuyện, vừa dõi theo con cái vui chơi.

Mỗi phòng ngủ đều có cửa mở ra khoảng thông tầng hoặc ban công nhỏ, đảm bảo ánh sáng và gió trời luôn hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày. Đó có thể là làn gió nhẹ ban sáng, hay ánh nắng xiên qua tán lá đung đưa ngoài cửa.

Nội thất được lựa chọn theo hướng tối giản và ấm áp: ghế sofa bọc da, mặt bàn đá, hệ tủ gỗ veneer, ánh đèn vàng nhẹ và những mảng xanh hiện diện khắp nơi. Vật liệu mộc mạc giúp không gian tuy hiện đại nhưng vẫn mang lại cảm giác thân quen.