Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều dự án nhà ở thương mại sẽ bị loại khỏi danh mục thí điểm do chồng lấn

Đình Phong

TPO - Hà Nội dự kiến đưa nhiều dự án ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất do chồng lấn ranh giới với Khu đô thị Bắc Thăng Long Urbancity, Khu đô thị G12, G14...

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, UBND TP Hà Nội cho biết, có 298 khu đất (diện tích khoảng 1.530 ha) vào diện thí điểm từ 1/4/2025 đến nay.

khu-chuc-nang-do-thi-thinh-liet2.jpg
Hà Nội sẽ hủy nhiều dự án nhà ở thương mại khỏi danh mục thí điểm do chồng lấn. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Đình Phong.

Qua rà soát, có 46 dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó, có 18 dự án đã được Chủ tịch UBND TP quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, 243 dự án đang được Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai dự án.

Đáng chú ý, báo cáo cho biết có 9 dự án được đề xuất đưa ra khỏi danh mục thí điểm. Cụ thể, có Khu nhà ở 36,7 ha tại xã Phúc Thịnh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Cũng tại xã Phúc Thịnh còn có Khu nhà ở Nam Hồng 14,7 ha của Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam. Hai dự án này chồng lấn với dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urbancity.

Tại xã Đông Anh có Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng (13,3 ha) của CTCP Đầu tư Thái Phương; Khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng trung ương Đảng (13,7 ha) của liên danh CTCP Constrexim số 1 và CTCP đầu tư xây dựng và môi trường Hải Quân. Hai dự án này chồng lần với dự án Khu đô thị mới G12 và G14.

Ở xã Chương Mỹ có ba dự án là Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực (6,2 ha) của CTCP Đồng Lực; Khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn (6 ha) của CTCP Xây dựng CIMIC; Khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (4,8 ha) của CTCP Thương mại Parkson.

Ba dự án trên được đề xuất đưa ra khỏi danh sách với lý do chồng lấn với dự án Khu đô thị Đông Sơn - An Phú (90 ha) theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tại xã Hoài Đức, một phần dự án Khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (4,6 ha) của CTCP Tập đoàn Xây dựng BĐS Bắc Đô cũng trùng dự án thuộc danh mục đợt 1 do Công ty cổ phần Nam Quốc Sơn đề xuất 4,6 ha. Diện tích còn lại 14,2 ha không trùng, CTCP Tập đoàn Xây dựng BĐS Bắc Đô tiếp tục triển khai.

Ngoài ra còn có Khu nhà ở Greenland Tứ Hiệp (1,6 ha) tại phường Yên Sở và xã Thanh Trì. Dự án này được chủ đầu tư là CTCP Greenland Hà Nội đề nghị chuyển sang thực hiện dự án nhà ở xã hội...

Đình Phong
#Bất động sản #dự án thương mại #dự án thí điểm #chủ đầu tư #chung cư #nhà ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe