TPHCM 'chốt' danh sách 28 khu đất thí điểm làm dự án nhà ở thương mại

TPO - Danh mục 28 dự án cho thấy các dự án này trải dài từ khu trung tâm TPHCM đến các đô thị vệ tinh. Trong đó, diện tích lớn nhất là dự án khu phức hợp Thiên Hà tại TP.Thủ Đức (cũ) với quy mô hơn 135.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 29.430 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo số 171/TB-UBND chấp thuận cho 28 tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Danh mục này đã được HĐND TPHCM thông qua trước đó, làm cơ sở pháp lý để triển khai theo quy định tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo nội dung thông báo, các doanh nghiệp được phép thực hiện dự án thông qua hai hình thức chính, gồm thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất đã có sẵn. Đây là điểm mới quan trọng, giúp tháo gỡ nút thắt lớn nhất của thị trường bất động sản trong nhiều năm qua là tiếp cận quỹ đất hợp pháp để phát triển dự án.

Thông báo yêu cầu, các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chi tiết 28 dự án được thí điểm.

Danh mục 28 dự án cho thấy, các dự án này trải dài từ khu trung tâm TPHCM đến các đô thị vệ tinh. Trong đó, lớn nhất là dự án khu phức hợp Thiên Hà tại TP Thủ Đức (cũ) với quy mô hơn 135.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 29.430 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có, dự án Khu hỗn hợp chung cư - thương mại dịch vụ Tân Kiên với diện tích gần 98.000 m2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Tại khu Đông có dự án chung cư cao tầng Phước Long B (Opal City) có quy mô hơn 60.000m2, vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, UBND TPHCM có tờ trình HĐND TPHCM thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Theo UBND TPHCM, có 63 khu đất với tổng diện tích trên 854 ha đáp ứng tiêu chí, trong đó diện tích đất ở trên 438 ha (gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở) không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch, đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 80 ha.

Trước đó, UBND TPHCM chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp.

Theo đó, 54 khu đất được cấp phép thí điểm có tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2, trong đó gần 213.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích. Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu tại địa bàn TPHCM cũ.