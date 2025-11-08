Chi tiết 54 khu đất ở TPHCM được thí điểm làm nhà thương mại trên đất nông nghiệp

TPO - TPHCM có 54 khu đất với diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa được chuyển mục đích gần 213.000 m2 để làm nhà ở. Các khu đất này nằm chủ yếu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với tổng diện tích hơn 6,3 triệu m2. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.

UBND TPHCM vừa chấp thuận cho 54 doanh nghiệp bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp.

Theo đó, 54 khu đất được cấp phép thí điểm có tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2, trong đó gần 213.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích. Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 6 khu tại địa bàn TPHCM cũ.

UBND TPHCM cho biết, thông báo này là cơ sở để các chủ đầu tư và cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo. UBND TPHCM đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả. Thời gian tới, TPHCM HCM sẽ tiếp tục rà soát các khu đất phù hợp để mở rộng danh sách dự án thí điểm.

Trước đó, HĐND TPHCM đã thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội.

Cụ thể, HĐND TPHCM đã chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất mà UBND TPHCM trình HĐND TPHCM cho phép thí điểm sử dụng đất nông nghiệp làm dự án nhà ở thương mại mà không nhất thiết có 100% đất ở như quy định của luật hiện hành. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.

TPHCM cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Các dự án thí điểm này được thực hiện theo 3 hình thức, gồm nhận quyền sử dụng đất có các dự án khu nhà ở sinh thái lớn như Khu nhà ở Sinh thái Phú Thịnh, Khu nhà ở Sinh thái Phú Gia, Khu nhà ở Sinh thái An Phú, và Khu nhà ở cao cấp Gia Hưng…

Tiếp đến là hình thức đang có quyền sử dụng đất áp dụng cho các dự án mà tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất, ví dụ như Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ OSC, Khu nhà ở thấp tầng đường Lê Lợi, và Khu phức hợp cao cấp Long Hưng - Charm City Vũng Tàu…

Hình thức thứ 3 là kết hợp đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất, áp dụng cho một số dự án như Khu phức hợp trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp Sao Mai Phú Mỹ, Chung cư 24 tầng - Khu nhà ở Phường 16, quận 8 (cũ) và Khu dân cư Mỹ Phú.

Riêng danh mục 20/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND TPHCM chỉ đạo rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TPHCM.

Nghị quyết 171 cho thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, thay vì phải có hoặc nhận chuyển nhượng 100% đất ở như luật hiện hành. Nghị quyết 171 cho phép tổ chức kinh doanh bất động sản được nhận chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với một, một số hoặc các loại đất sau đây để thực hiện dự án thí điểm (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) nếu khu đất phù hợp quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Trước đây, pháp luật chỉ cho phép dự án nhà ở thương mại triển khai trên đất ở hợp pháp hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác. Vì vậy, nhiều khu đất dù nằm trong quy hoạch đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở vẫn không thể phát triển dự án, khiến hàng loạt kế hoạch "treo" nhiều năm và doanh nghiệp cũng khó gom đất để xin phép đầu tư.

Chi tiết vị trí, diện tích và tên dự án của 54 khu đất: