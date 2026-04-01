FLC 'đánh thức' cao nguyên: Pleiku sắp có quần thể golf & resort quy mô lớn

Tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn bản lề trong chiến lược phát triển du lịch chất lượng cao. Với định hướng lấy du lịch - nghỉ dưỡng golf làm một trong những sản phẩm mũi nhọn, địa phương này kỳ vọng sẽ đón đầu dòng khách cao cấp trong và ngoài nước, nhất là khách từ thị trường Đông Bắc Á, đồng thời tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều dư địa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng cho du lịch golf. Dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort khởi công ngày 4/4/2026 tới đây tại Đắk Đoa - cửa ngõ của Tây Nguyên đại ngàn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn biểu tượng cho chiến lược du lịch - nghỉ dưỡng golf Gia Lai.

Phối cảnh dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort

Xây hạ tầng đón dòng khách cao cấp

Chia sẻ tại sự kiện Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên" vừa diễn ra tại Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, Gia Lai đang định hình một cấu trúc tăng trưởng mới, dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên. Tỉnh Gia Lai mới hội đủ cả khả năng kết nối chiều sâu lục địa lẫn khả năng mở ra đại dương, hệ sinh thái du lịch độc đáo kết hợp hài hòa giữa rừng-biển, văn hóa-lịch sử, tạo nên tiềm năng hiếm có.

Không gian du lịch liên kết "từ biển xanh đến đại ngàn, bờ biển dài với những bãi biển tuyệt đẹp, cùng những dãy đồi núi hùng vĩ, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, cao nguyên có khí hậu se lạnh, trong lành, vùng biển có ánh nắng chan hòa suốt gần như cả năm tạo điều kiện lý tưởng để Gia Lai có thể phát triển các sân golf độc đáo, từ những sân hướng biển lãng mạn đến các sân xây dựng dựa trên đồi núi thơ mộng, thu hút mọi golf thủ trong và ngoài nước.

Đây cũng là những lợi thế lý tưởng để Gia Lai phát triển sản phẩm golf kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch MICE cao cấp.

Trong chiến lược phát triển, du lịch nghỉ dưỡng golf được xác định là sản phẩm mũi nhọn để Gia Lai thu hút dòng khách cao cấp trong một phân khúc thị trường có giá trị lớn, như đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Thực tế, theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Bình Định (tỉnh Gia Lai), xu hướng golf kết hợp du lịch đang tạo ra dòng khách cao cấp ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư vào Gia Lai.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, du lịch nghỉ dưỡng golf hiện đang là một trong những phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với mức chi tiêu của du khách cao gấp 6 lần so với khách du lịch thông thường. Không chỉ mang lại giá trị lớn, du lịch golf còn giúp nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam, hướng đến thị trường cao cấp và bền vững.

Du lịch - nghỉ dưỡng - golf còn là hạt nhân thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch cao cấp - từ hạ tầng sân bãi, khách sạn, lưu trú đến ẩm thực và dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao. Đây là một trong những định hướng phát triển sản phẩm chiến lược của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới, hướng đến thị trường khách quốc tế từ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu, Trung Đông...

Từ biển xanh tới cao nguyên lộng gió

Hiện Gia Lai đã có FLC Golf Links Quy Nhơn là sân golf đẳng cấp quốc tế, hàng năm thu hút đông đảo các golf thủ cũng như là nơi tổ chức các giải golf đình đám. Mới đây nhất là Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 - Cúp VinFast, được xem như bàn đạp để nâng tầm điểm đến golf trong khu vực.

FLC Golf Links Quy Nhơn được xây dựng trên một đồi cát tự nhiên, khung cảnh thơ mộng với rừng dương và cát trắng, các links chạy dọc bờ biển, vừa có cảnh quan hữu tình vừa mang đến nhiều thử thách cho các golfer.

Đây cũng là điểm đến yêu thích của giới golf trong nước, khách du lịch đến từ Đông Bắc Á, nhất là Hàn Quốc.

Bà Choi Young Gill, CEO hãng lữ hành Datrip cho biết, theo thống kê, người Hàn Quốc vô cùng yêu thích môn thể thao này, số lượng các golf thủ ở Hàn lên tới gần 200 ngàn người và các sân golf ở Việt Nam được các golf thủ Hàn Quốc bình chọn là “thiên đường golf”.

“Sắp tới đây, Gia Lai bắt đầu khai thác các chuyến bay charter từ Hàn Quốc tới Phù Cát, sẽ mở ra tiềm năng mới rất to lớn cho phân khúc khách du lịch Hàn tới chơi golf ở Quy Nhơn”, bà Choi Young Gill khẳng định.

Cùng nhận định này, ông Jung Jinwoo - Chủ tịch Rasko Holding đánh giá cao tiềm năng du lịch của Gia Lai với hàng loạt điểm đến "lên rừng, xuống biển" hấp dẫn. Chủ tịch Rasko Holding – hãng lữ hành có lượng khách bay charter hàng đầu tới Việt Nam, cho biết tập đoàn này đang lên kế hoạch mở 2 chuyến bay charter tới Gia Lai ngay trong quý 3/2026. Từ quý 1/2027, tần suất bay tăng lên để có thể đưa hơn 5.000 khách tới Gia Lai, hướng tới mục tiêu đưa hơn 90.000 khách từ Hàn Quốc đến với Gia Lai thông qua cảng hàng không Phù Cát.

Cả bà Choi Young Gill và ông Jung Jinwoo đều khuyến nghị Gia Lai cần chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch cao cấp để đón dòng khách quốc tế trong phân khúc này.

Trong bối cảnh trên, Tập đoàn FLC ngày 4/4/2026 sẽ chính thức động thổ dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort với quy mô 517 ha, tổng vốn đầu tư 8.267 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - golf - vui chơi giải trí, kết hợp lợi thế khí hậu cao nguyên nhằm mang đến chuẩn sống và trải nghiệm trọn vẹn cho du khách cũng như cư dân.

Sân golf FLC Golf Links Quy Nhơn quy mô 36 lỗ với tầm nhìn trực diện biển

Với khí hậu mát lành, không khí “sạch” và nhịp sống “chậm” giữa thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới trong làng đô thị sinh thái - nghỉ dưỡng Việt Nam và khu vực.

Cùng với FLC Golf Links Quy Nhơn, FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort hứa hẹn là điểm đến hàng đầu, nâng cao sức hút và vị thế của Gia Lai trong phân khúc du lịch golf toàn cầu, nâng tầm vị thế, thương hiệu Việt trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.